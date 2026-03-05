logo

В Раде откровенно предупреждают украинцев о катастрофической ситуации: к чему готовиться
НОВОСТИ

В Раде откровенно предупреждают украинцев о катастрофической ситуации: к чему готовиться

Народный депутат Кучеренко рассказал о ситуации с бизнесом в Киеве

5 марта 2026, 20:09
Автор:
Кречмаровская Наталия

Массированные вражеские обстрелы объектов энергосистемы привели к проблемам с электроснабжением. Из-за жестких графиков бизнес использовал генераторы, это поддержало, но не спасло ситуацию. А повышение цен на горючее вообще "убьет" бизнес.

В Раде откровенно предупреждают украинцев о катастрофической ситуации: к чему готовиться

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что в Киеве резко упали доходы налоговой базы от бизнеса. То есть, по его словам, бизнес просто сворачиваться начал и уезжать.

"Почему? Потому что бизнес не тянет. Не тянет цены на горючее, на электричество и все прочие расходы. Он не будет работать себе в убыток. Я только остановился, передо мной ресторан "Черноморка". Сейчас 18:26. Я смотрю в окна — никого. Ни одного посетителя. Как они выживают?", — отметил политик.

Народный депутат отметил, что всю зиму они работали на генераторе, то есть на дизельном топливе. Электричество, по словам политика, от генератора стоит 18-20 грн за киловатт.

"Если сейчас еще и цена на дизель подскочит, то вы понимаете, что будет с их себестоимостью. А у них кухня, оборудование, холодильники работают на электричестве. И вся эта цепная реакция в конце концов наваливается на население", — подытожил Кучеренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска с осени 2025 года активно атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Из-за разрушений возникли проблемы с отоплением и светом во многих населённых пунктах. Политики неоднократно отмечали, что защитить объекты от ракет может только надежная система ПВО, однако минимизировать последствия попаданий дронов было возможно. В Раде отметили необходимость защиты инфраструктуры.




Источник: https://t.me/OleksiiKucherenko/6251
