В Раде откровенно предупреждают украинцев о катастрофической ситуации: к чему готовиться

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Массированные вражеские обстрелы объектов энергосистемы привели к проблемам с электроснабжением. Из-за жестких графиков бизнес использовал генераторы, это поддержало, но не спасло ситуацию. А повышение цен на горючее вообще "убьет" бизнес.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что в Киеве резко упали доходы налоговой базы от бизнеса. То есть, по его словам, бизнес просто сворачиваться начал и уезжать.
Народный депутат отметил, что всю зиму они работали на генераторе, то есть на дизельном топливе. Электричество, по словам политика, от генератора стоит 18-20 грн за киловатт.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска с осени 2025 года активно атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Из-за разрушений возникли проблемы с отоплением и светом во многих населённых пунктах. Политики неоднократно отмечали, что защитить объекты от ракет может только надежная система ПВО, однако минимизировать последствия попаданий дронов было возможно. В Раде отметили необходимость защиты инфраструктуры.