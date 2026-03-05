В Раді відверто попереджають українців про катастрофічну ситуацію: до чого готуватися

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Масовані ворожі обстріли об’єктів енергосистеми призвели до проблем з електропостачанням. Через жорсткі графіки бізнес використовував генератори, це підтримало, але не врятувало ситуацію. А підвищення цін на пальне взагалі “вб’є” бізнес.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що в Києві різко впали доходи податкової бази від бізнесу. Тобто, за його словами, бізнес просто згортатися почав і від’їжджати.
Народний депутат зазначив, що всю зиму вони працювали на генераторі, тобто на дизельному пальному. Електрика, за словами політика, від генератора коштує 18-20 грн за кіловат.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські війська з осені 2025 року активно атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. Через руйнування виникли проблеми з опаленням та світлом у багатьох населених пунктах. Політики неодноразово наголошували, що захистити об'єкти від ракет може тільки надійна система ППО, однак мінімізувати наслідки від влучань дронів було можливо. В Раді наголосили на необхідності захисту інфраструктури.