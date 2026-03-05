В Раді відверто попереджають українців про катастрофічну ситуацію: до чого готуватися

Масовані ворожі обстріли об’єктів енергосистеми призвели до проблем з електропостачанням. Через жорсткі графіки бізнес використовував генератори, це підтримало, але не врятувало ситуацію. А підвищення цін на пальне взагалі “вб’є” бізнес.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що в Києві різко впали доходи податкової бази від бізнесу. Тобто, за його словами, бізнес просто згортатися почав і від’їжджати.

“Чому? Бо бізнес не тягне. Не тягне ціни на пальне, на електрику і всі інші витрати. Він не буде працювати собі у збиток. Я щойно зупинився, переді мною ресторан “Чорноморка”. Зараз 18:26. Я дивлюся у вікна — нікого. Жодного відвідувача. Як вони виживають?”, — зазначив політик.

Народний депутат зазначив, що всю зиму вони працювали на генераторі, тобто на дизельному пальному. Електрика, за словами політика, від генератора коштує 18-20 грн за кіловат.

“Якщо зараз ще й ціна на дизель підскочить, то ви розумієте, що буде з їхньою собівартістю. А в них кухня, обладнання, холодильники працюють на електриці. І вся ця ланцюгова реакція зрештою навалюється на населення”, — підсумував Кучеренко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські війська з осені 2025 року активно атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. Через руйнування виникли проблеми з опаленням та світлом у багатьох населених пунктах. Політики неодноразово наголошували, що захистити об'єкти від ракет може тільки надійна система ППО, однак мінімізувати наслідки від влучань дронів було можливо. В Раді наголосили на необхідності захисту інфраструктури.



