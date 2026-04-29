В Раде шокировали цифрами: каждый украинец сегодня уже должен более 8000 долларов

Новая программа МВФ была чрезвычайно важна для Украины. Однако в Раде бьют тревогу — указывают сколько средств пойдет только на обслуживание долгов.

Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, что с 8,1 млрд долларов от МВФ нужно оплатить 71% на обслуживание долгов, которые власти набрали у того же МВФ раньше.

"Еще совсем недавно чиновники пугали: "все пропало", МВФ не даст денег, если парламент не проголосует за повышение налогов, которое уничтожило бы украинских предпринимателей. Верховная Рада, к счастью, не стала подписывать смертный приговор для малого бизнеса и не проголосовала за введение НДС для ФЛП. И тогда правительство было вынуждено сделать то, что раньше называло "невозможным" – сесть за стол переговоров и договариваться с МВФ. Теперь это решение, по меньшей мере, отсрочено, как и вопрос налогообложения посылок из-за границы”, — пояснил парламентарий.

Политик отметил, что украинцам рассказывали о кредитах как о спасении. Однако, подчеркнул, не говорили, что с 8,1 млрд. дол. полученного транша 71% нужно оплатить обратно на обслуживание других кредитов от МВФ, полученных ранее.

"То есть одной рукой государство берет кредит, повышает налоги, уничтожая бизнес, а другой — почти сразу возвращает эти же деньги другим кредиторам! Это замкнутый круг долгов — без развития экономики, но с уничтожением реально наполняющих бюджет", — убежден нардеп.

По его словам, за годы полномасштабной войны Украина уже потратила 1,3 триллиона гривен только на обслуживание долгов.

"Это сумма, сопоставимая с бюджетом страны за 2021 год! И эти обязательства лежат на плечах украинцев, каждый из которых сегодня должен более 8 тысяч долларов!", — подытожил парламентарий.

