У Раді шокували цифрами: кожен українець сьогодні уже винен понад 8000 доларів

Нова програма МВФ була надзвичайно важливою для України. Однак в Раді б’ють на сполох — вказують скільки коштів піде тільки на обслуговування боргів.

Народний депутат Дмитро Разумков розповів, що з 8,1 млрд доларів від МВФ треба сплатити 71% на обслуговування боргів, які влада понабирала у того ж самого МВФ раніше.

“Ще зовсім недавно урядовці лякали: “все пропало”, МВФ не дасть грошей, якщо парламент не проголосує за підвищення податків, яке знищило б українських підприємців. Верховна Рада, на щастя, не стала підписувати смертний вирок для малого бізнесу і не проголосувала за введення ПДВ для ФОПів. І тоді уряд був змушений зробити те, що раніше називав "неможливим" – сісти за стіл переговорів і домовлятися з МВФ. Тепер це рішення щонайменше відтерміновано, як і питання оподаткування посилок з-за кордону”, — пояснив парламентар.

Політик зауважив, що українцям розповідали про кредити як про порятунок. Однак, підкреслив, не говорили, що з 8,1 млрд дол. отриманого траншу 71% потрібно сплатити назад на обслуговування інших кредитів від МВФ, які були отримані раніше.

“Тобто однією рукою держава бере кредит, підвищує податки, знищуючи бізнес, а іншою – майже одразу повертає ці ж гроші іншим кредиторам! Це замкнене коло боргів — без розвитку економіки, але зі знищенням тих, хто реально наповнює бюджет”, — переконаний нардеп.

За його словами, за роки повномасштабної війни Україна вже витратила 1,3 трильйона гривень лише на обслуговування боргів.

“Це сума, співмірна з бюджетом країни за 2021 рік! І ці зобов’язання лежать на плечах українців, кожен з яких сьогодні винен понад 8 тисяч доларів!”, — підсумував парламентар.

