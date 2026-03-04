В Раде шокировали масштабами контрабанды: почему на самом деле миллиарды гривен "идут" мимо бюджета

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Украину легально завезено всего 22% цветов. Только 1533 т цветов было задекларировано, реальный объем составил 6 890 т. Это "лишь" контрабанда объемом 1,6 млрд грн и потери бюджета только на НДС — 324 млн грн.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Эти данные за 2024 год, сообщил народный депутат Даниил Гетманцев. По его словам, это миллиарды, в которых нуждаются военные для обороны Украины, миллиарды, в которых нуждаются пенсионеры, ВПЛ, медики и другие незащищенные слои населения.
По словам народного депутата, контрабанда только одна сторона проблемы.
По его словам, именно в такой ситуации проявляется другая сторона – схемы, на которых строится часть крупного цветочного бизнеса. Измельчение на ФЛП, невыдача чеков и прочее – как следствие, потери бюджета от такой деятельности составляют около 2 млрд грн, пояснил он.
