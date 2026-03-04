В Раде шокировали масштабами контрабанды: почему на самом деле миллиарды гривен "идут" мимо бюджета

В Украину легально завезено всего 22% цветов. Только 1533 т цветов было задекларировано, реальный объем составил 6 890 т. Это "лишь" контрабанда объемом 1,6 млрд грн и потери бюджета только на НДС — 324 млн грн.

Эти данные за 2024 год, сообщил народный депутат Даниил Гетманцев. По его словам, это миллиарды, в которых нуждаются военные для обороны Украины, миллиарды, в которых нуждаются пенсионеры, ВПЛ, медики и другие незащищенные слои населения.

"Миллиарды, которые оседают в карманах теневиков", — подчеркнул политик.

По словам народного депутата, контрабанда только одна сторона проблемы.

"Собственно, решить ее должна перезагрузка таможни. Не только со сменой ее руководителя (открытый конкурс, напомню, продолжается прямо сейчас), но и с установлением четкой ответственности за эффективность работы органа. Но тень — это не только контрабанда. Потому весь этот товар, завезенный "в черную" потом должен где-то продаваться", — пояснил нардеп.

По его словам, именно в такой ситуации проявляется другая сторона – схемы, на которых строится часть крупного цветочного бизнеса. Измельчение на ФЛП, невыдача чеков и прочее – как следствие, потери бюджета от такой деятельности составляют около 2 млрд грн, пояснил он.

"Бюджет теряет, белый бизнес, то есть честные предприниматели вынуждены конкурировать в неконкурентных условиях, а потребитель тоже не получает никаких выгод — выгода только тем, кто считает, что правила не для него", — подытожил политик.

