В Раді шокували масштабами контрабанди: чому насправді мільярди гривень “йдуть” повз бюджет

Кречмаровская Наталия
В Україну легально завезено лише 22% квітів. Лише 1533 т квітів було задекларовано, натомість реальний обсяг становив 6 890 т. Це "лише" контрабанда обсягом 1,6 млрд грн та втрати бюджету лише на ПДВ — 324 млн грн.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Ці дані за 2024 рік, повідомив народний депутат Данило Гетманцев. За його словами, це мільярди, яких потребують військові для оборони України, мільярди, яких потребують пенсіонери, ВПО, медики та інші незахищені верстви населення.
За словами народного депутата, контрабанда є лише однією стороною проблеми.
За його словами, саме в такій ситуації проявляється інша сторона – схеми, на яких будується частина великого квіткового "бізнесу". Подрібнення на ФОПів, невидача чеків та інше – як наслідок, втрати бюджету від такої діяльності складають майже 2 млрд грн, пояснив він.
