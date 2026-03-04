В Раді шокували масштабами контрабанди: чому насправді мільярди гривень “йдуть” повз бюджет

В Україну легально завезено лише 22% квітів. Лише 1533 т квітів було задекларовано, натомість реальний обсяг становив 6 890 т. Це "лише" контрабанда обсягом 1,6 млрд грн та втрати бюджету лише на ПДВ — 324 млн грн.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Ці дані за 2024 рік, повідомив народний депутат Данило Гетманцев. За його словами, це мільярди, яких потребують військові для оборони України, мільярди, яких потребують пенсіонери, ВПО, медики та інші незахищені верстви населення.

“Мільярди, які натомість осідають в кишенях тіньовиків”, — підкреслив політик.

За словами народного депутата, контрабанда є лише однією стороною проблеми.

“Власне, вирішити її повинне перезавантаження митниці. Не тільки зі зміною її керівника (відкритий конкурс, нагадаю, триває прямо зараз), а й зі встановленням чіткої відповідальності за ефективність роботи органу. Але тінь — це не лише контрабанда. Бо весь цей товар, завезений "в чорну" потім має десь продаватися”, — пояснив нардеп.

За його словами, саме в такій ситуації проявляється інша сторона – схеми, на яких будується частина великого квіткового "бізнесу". Подрібнення на ФОПів, невидача чеків та інше – як наслідок, втрати бюджету від такої діяльності складають майже 2 млрд грн, пояснив він.

“Бюджет втрачає, білий бізнес, тобто чесні підприємці змушені конкурувати в неконкурентних умовах, а споживач теж не отримує жодних вигод – вигода лише за тими, хто вважає, що правила не для нього”, — підсумував політик.

