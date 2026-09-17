В Раде шокировали правдой: Украина фактически банкрот

Дыра в Государственном бюджете на 2026 год и дефицит в проекте бюджета на 2027-й обострили вопросы финансового состояния Украины. В Верховной Раде уже не скрывают правды.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Богдан Кицак заявил, что фактически Украина с 2022 года – банкрот.

"С 2022 года Украина является де-факто банкротом. Нас европейские и международные партнеры дотируют и мы на финансовой игле, которая позволяет нам вообще существовать и функционировать как государство", — отметил он.

Относительно бюджета на 2027 год объяснил, что есть общая цифра расходов. У нее, по словам политика, правительство заложило все расходы и финансовые показатели, при которых можно пройти этот период стабильно и обеспечить Силы безопасности и обороны, производить расходы, финансировать социальные программы или обязательства, взять перед населением Украины.

"Они там себе поставили 7 триллионов гривен, однако самая большая проблема, которая сейчас стоит, это 1,5 триллиона гривен. Эти расходы четко предусмотрены, указаны, какие программы будут профинансированы, однако нет данных, где взять эти средства", — отметил политик.

По его словам, может быть два сценария – либо Кабмин планирует повышать налоги, либо есть определенные договоренности о получении дополнительных грантов или кредитов.

"Но об этом еще неизвестно. Сейчас есть дыра и нет понимания, за счет чего ее закрыть. И это создает определенное недоразумение, что будет влиять на голосование нардепов. Парламентарии правками будут немного срезать расходы, которые сейчас ничем не покрыты", — резюмировал народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что возмутило нардепов в проекте Госбюджета.



