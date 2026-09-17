В Раде шокировали правдой: Украина фактически банкрот

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Кречмаровская Наталия
Дыра в Государственном бюджете на 2026 год и дефицит в проекте бюджета на 2027-й обострили вопросы финансового состояния Украины. В Верховной Раде уже не скрывают правды.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Богдан Кицак заявил, что фактически Украина с 2022 года – банкрот.
Относительно бюджета на 2027 год объяснил, что есть общая цифра расходов. У нее, по словам политика, правительство заложило все расходы и финансовые показатели, при которых можно пройти этот период стабильно и обеспечить Силы безопасности и обороны, производить расходы, финансировать социальные программы или обязательства, взять перед населением Украины.
По его словам, может быть два сценария – либо Кабмин планирует повышать налоги, либо есть определенные договоренности о получении дополнительных грантов или кредитов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что возмутило нардепов в проекте Госбюджета.