У Раді шокували правдою: Україна фактично банкрут

Діра в Державному бюджеті на 2026 рік та дефіцит у проєкті бюджету на 2027-й загострило питання фінансового становищу України. У Верховній Раді уже не приховують правду.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Богдан Кицак заявив, що фактично Україна з 2022 року — банкрут.

“З 2022 року Україна є де-факто банкрутом. Нас європейські та міжнародні партнери дотують і ми на фінансовій голці, яка дає нам можливість взагалі існувати і функціонувати як держава”, — зазначив він.

Щодо бюджету на 2027 рік пояснив, що є загальна цифра видатків. В неї, за словами політика, уряд заклав усі видатки та фінансові показники, за яких можна пройти цей період стабільно і забезпечити Сили безпеки і оборони, робити видатки, фінансувати соціальні програми або зобов'язання, взяти перед населенням України.

“Вони там собі поставили 7 трильйонів гривень, однак найбільша проблема, яка зараз стоїть, це 1,5 трильйона гривень. Ці видатки чітко передбачені, вказані, які програми буде профінансовано, однак немає даних, де взяти ці кошти”, — зауважив політик.

За його словами, може бути два сценарії — або Кабмін планує підвищувати податки, або є певні домовленості про отримання додаткових грантів чи кредитів.

“Але про це ще невідомо. Зараз є діра і немає розуміння, за рахунок чого її закрити. І це створює від певне непорозуміння, що буде впливати на голосування нардепів. Парламентарі правками будуть трохи зрізати видатки, які зараз нічим не покриті”, — резюмував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що обурило нардепів у проєкті Держбюджету.



