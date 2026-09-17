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У Раді шокували правдою: Україна фактично банкрут

Народний депутат Кицак заявив, що фінансово Україну тримає міжнародна допомога

17 вересня 2026, 21:01
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Кречмаровская Наталия

Діра в Державному бюджеті на 2026 рік та дефіцит у проєкті бюджету на 2027-й загострило питання фінансового становищу України. У Верховній Раді уже не приховують правду. 

У Раді шокували правдою: Україна фактично банкрут

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Богдан Кицак заявив, що фактично Україна з 2022 року — банкрут.

“З 2022 року Україна є де-факто банкрутом. Нас європейські та міжнародні партнери  дотують і ми на фінансовій голці, яка дає нам можливість взагалі існувати і функціонувати як держава”, — зазначив він. 

Щодо бюджету на 2027 рік пояснив, що є загальна цифра видатків. В неї, за словами політика, уряд заклав усі видатки та фінансові показники, за яких можна пройти цей період стабільно і забезпечити Сили безпеки і оборони, робити видатки, фінансувати соціальні програми або зобов'язання, взяти перед населенням України. 

“Вони там собі поставили 7 трильйонів гривень, однак найбільша проблема, яка зараз стоїть, це 1,5 трильйона гривень. Ці видатки чітко передбачені, вказані, які програми буде профінансовано, однак немає даних, де взяти ці кошти”, — зауважив політик. 

За його словами, може бути два сценарії — або Кабмін планує підвищувати податки, або є певні домовленості про отримання додаткових грантів чи кредитів. 

“Але про це ще невідомо. Зараз є діра і немає розуміння, за рахунок чого її закрити. І це створює від певне непорозуміння, що буде впливати на голосування нардепів. Парламентарі правками будуть трохи зрізати видатки, які зараз нічим не покриті”, — резюмував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що обурило нардепів у проєкті Держбюджету.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=-fPDe8xQQqU
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