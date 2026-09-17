У Раді шокували правдою: Україна фактично банкрут

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Діра в Державному бюджеті на 2026 рік та дефіцит у проєкті бюджету на 2027-й загострило питання фінансового становищу України. У Верховній Раді уже не приховують правду.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Богдан Кицак заявив, що фактично Україна з 2022 року — банкрут.
Щодо бюджету на 2027 рік пояснив, що є загальна цифра видатків. В неї, за словами політика, уряд заклав усі видатки та фінансові показники, за яких можна пройти цей період стабільно і забезпечити Сили безпеки і оборони, робити видатки, фінансувати соціальні програми або зобов'язання, взяти перед населенням України.
За його словами, може бути два сценарії — або Кабмін планує підвищувати податки, або є певні домовленості про отримання додаткових грантів чи кредитів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що обурило нардепів у проєкті Держбюджету.