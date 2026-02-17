logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2026 В Раде шокированы новыми решениями Кабмина: "популизм правительства поражает"
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде шокированы новыми решениями Кабмина: "популизм правительства поражает"

Народный депутат Южанина указала на очередное популистское решение Кабмина

17 февраля 2026, 18:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Верховной Раде нередко критикуют решение Кабинета министров Украины – так нардепы считают нецелесообразной реализацию программы "Национальный кешбэк".

В Раде шокированы новыми решениями Кабмина: "популизм правительства поражает"

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народная депутат Нина Южанина отметила, что правительство шокирует очередной порцией новостей популизма — на этот раз о кешбэке.

Она пояснила, что еще в ноябре 2025 года правительство приняло постановление о прекращении с 1 мая 2026 года начисления средств по программе кешбэка, так как не было бюджетных средств для выплат. А уже 16 февраля, по словам политика, правительство сообщает о модернизации программы кешбэка – размер выплат будет увеличен с 10% до 15% для товаров в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.

По данным Минэкономики, как пояснила нардепка, это непродовольственные товары:

  • косметика и средства гигиены,

  • бытовая химия,

  • товары для дома, для ремонта и строительства, для животных,

  • канцелярия,

  • одежда,

  • обувь,

  • отдельные продукты питания – жесткие и мягкие сыры, некоторые виды макаронных изделий и круп.

"Ощущаете силу стратегии действий Правительства? Установить навсегда 5% военного сбора для увеличения кешбэка. Обложить налогом посылки с 1 гривны – для увеличения кешбэка. Обложить налогом продажу подержанных вещей – для увеличения кешбэка. Просто за счет (в основном самозанятых лиц – предпринимателей) – такие "щедрые" решения! К сожалению, ни отсутствие денег, ни недофинансированная оборона — не изменят этих популистов”, — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, за что в Раде критикуют Зеленского и народных депутатов от "Слуги народа".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ninayuzhanina/4153
Теги:

Новости

Все новости