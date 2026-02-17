В Раде шокированы новыми решениями Кабмина: "популизм правительства поражает"

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде нередко критикуют решение Кабинета министров Украины – так нардепы считают нецелесообразной реализацию программы "Национальный кешбэк".
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народная депутат Нина Южанина отметила, что правительство шокирует очередной порцией новостей популизма — на этот раз о кешбэке.
Она пояснила, что еще в ноябре 2025 года правительство приняло постановление о прекращении с 1 мая 2026 года начисления средств по программе кешбэка, так как не было бюджетных средств для выплат. А уже 16 февраля, по словам политика, правительство сообщает о модернизации программы кешбэка – размер выплат будет увеличен с 10% до 15% для товаров в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.
По данным Минэкономики, как пояснила нардепка, это непродовольственные товары:
косметика и средства гигиены,
бытовая химия,
товары для дома, для ремонта и строительства, для животных,
канцелярия,
одежда,
обувь,
отдельные продукты питания – жесткие и мягкие сыры, некоторые виды макаронных изделий и круп.
