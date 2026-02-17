В Раде шокированы новыми решениями Кабмина: "популизм правительства поражает"

В Верховной Раде нередко критикуют решение Кабинета министров Украины – так нардепы считают нецелесообразной реализацию программы "Национальный кешбэк".

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народная депутат Нина Южанина отметила, что правительство шокирует очередной порцией новостей популизма — на этот раз о кешбэке.

Она пояснила, что еще в ноябре 2025 года правительство приняло постановление о прекращении с 1 мая 2026 года начисления средств по программе кешбэка, так как не было бюджетных средств для выплат. А уже 16 февраля, по словам политика, правительство сообщает о модернизации программы кешбэка – размер выплат будет увеличен с 10% до 15% для товаров в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.

По данным Минэкономики, как пояснила нардепка, это непродовольственные товары:

косметика и средства гигиены,

бытовая химия,

товары для дома, для ремонта и строительства, для животных,

канцелярия,

одежда,

обувь,

отдельные продукты питания – жесткие и мягкие сыры, некоторые виды макаронных изделий и круп.

"Ощущаете силу стратегии действий Правительства? Установить навсегда 5% военного сбора для увеличения кешбэка. Обложить налогом посылки с 1 гривны – для увеличения кешбэка. Обложить налогом продажу подержанных вещей – для увеличения кешбэка. Просто за счет (в основном самозанятых лиц – предпринимателей) – такие "щедрые" решения! К сожалению, ни отсутствие денег, ни недофинансированная оборона — не изменят этих популистов”, — подытожила народная депутат.

