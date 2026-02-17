У Раді шоковані новими рішеннями Кабміну: "популізм уряду вражає"

Рубрики
У Верховній Раді нерідко критикують рішення Кабінету міністрів України — так нардепи вважають недоцільною реалізацію програми “Національний кешбек”.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народна депутатка Ніна Южаніна зазначила, що уряд шокує черговою порцією новин популізму — цього разу про кешбек.
Вона пояснила, що ще у листопаді 2025 року уряд ухвалив постанову про припинення з 1 травня 2026 року нарахування коштів за програмою кешбек, бо не було бюджетних коштів для виплат. А вже 16 лютого, за словами політика, уряд повідомляє про модернізацію програми кешбек – розмір виплат буде збільшено з 10% до 15% для товарів у категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику перевищує 35%.
За даними Мінекономіки, як пояснила нардепка, – це непродовольчі товари:
косметика та засоби гігієни,
побутова хімія,
товари для дому, для ремонту та будівництва, для тварин,
канцелярія,
одяг,
взуття,
окремі продукти харчування – тверді та м’які сири, деякі види макаронних виробів і круп.
