У Раді шоковані новими рішеннями Кабміну: "популізм уряду вражає"
НОВИНИ

У Раді шоковані новими рішеннями Кабміну: "популізм уряду вражає"

Народна депутатка Южаніна вказала на чергове популістське рішення Кабміну

17 лютого 2026, 18:28
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Верховній Раді нерідко критикують рішення Кабінету міністрів України — так нардепи вважають недоцільною реалізацію програми “Національний кешбек”. 

У Раді шоковані новими рішеннями Кабміну: "популізм уряду вражає"

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Ніна Южаніна зазначила, що уряд шокує черговою порцією новин популізму — цього разу про кешбек.

Вона пояснила, що ще у листопаді 2025 року уряд ухвалив постанову про припинення з 1 травня 2026 року нарахування коштів за програмою кешбек, бо не було бюджетних коштів для виплат.  А вже 16 лютого, за словами політика, уряд повідомляє про модернізацію програми кешбек – розмір виплат буде збільшено з 10% до 15% для товарів у категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику перевищує 35%.

За даними Мінекономіки, як пояснила нардепка, – це непродовольчі товари: 

  • косметика та засоби гігієни, 

  • побутова хімія,

  • товари для дому, для ремонту та будівництва, для тварин, 

  • канцелярія, 

  • одяг, 

  • взуття, 

  • окремі продукти харчування – тверді та м’які сири, деякі види макаронних виробів і круп.

“Відчуваєте силу стратегії дій Уряду? Запровадити ПДВ для ФОП – для збільшення кешбеку. Встановити назавжди 5% військового збору – для збільшення кешбеку. Оподаткувати посилки з 1 гривні – для збільшення кешбеку. Оподаткувати продаж вживаних речей – для збільшення кешбеку. Просто за рахунок  (в основному самозайнятих осіб – підприємців) — такі "щедрі" рішення! На жаль, ні відсутність грошей, ні недофінансована оборона — не змінять цих популістів”, — підсумувала народна депутатка. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, за що в Раді критикують Зеленського та народних депутатів від “Слуги народу”. 




Джерело: https://t.me/ninayuzhanina/4153
