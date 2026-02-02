В Раде уже хватаются за голову: за эти ошибки властей придется заплатить всем украинцам

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде указали на масштабные и нецелесообразные расходы во время войны и отметили необходимость реструктуризации долга.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что некомпетентность во власти обходится украинцам слишком дорого. По его словам, сегодня каждый украинец, из-за колоссальных внешних обязательств, должен около 8200 долларов. Нардеп объяснил, что этот долг накапливался годами, а после полномасштабного вторжения вырос вдвое.
Разумков заметил, что война является серьезным фактором, однако точно не единственным. Война, убежден, политик, стала удобной ширмой, за которой расцвели схемы и коррупция.
Политик также напомнил, что еще 6 млрд грн в 2026 году заложено на телемарафон и так называемые "стратегические коммуникации". Вдобавок, подчеркнул он, масса других решений, которые только усугубляют экономическую ситуацию в стране.
Нардеп отметил, что еще в начале полномасштабной войны народные избранники настаивали: правительство должно было срочно работать над реструктуризацией долга.
