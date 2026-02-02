В Раде уже хватаются за голову: за эти ошибки властей придется заплатить всем украинцам

В Верховной Раде указали на масштабные и нецелесообразные расходы во время войны и отметили необходимость реструктуризации долга.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что некомпетентность во власти обходится украинцам слишком дорого. По его словам, сегодня каждый украинец, из-за колоссальных внешних обязательств, должен около 8200 долларов. Нардеп объяснил, что этот долг накапливался годами, а после полномасштабного вторжения вырос вдвое.

Разумков заметил, что война является серьезным фактором, однако точно не единственным. Война, убежден, политик, стала удобной ширмой, за которой расцвели схемы и коррупция.

"Также бьет все рекорды нецелевого использования средств. К примеру, почти миллиард гривен ежегодно – на финансирование политических партий. За время войны одна только "Слуга народа" получила 1,9 млрд грн из бюджета. Их "достижение", по словам бывшего главы партии Шуляк, это открытие 134 партийных офисов. Именно это вклад провластной партии в воюющее государство”, — подчеркнул народный депутат.

Политик также напомнил, что еще 6 млрд грн в 2026 году заложено на телемарафон и так называемые "стратегические коммуникации". Вдобавок, подчеркнул он, масса других решений, которые только усугубляют экономическую ситуацию в стране.

Нардеп отметил, что еще в начале полномасштабной войны народные избранники настаивали: правительство должно было срочно работать над реструктуризацией долга.

"Тогда наши переговорные позиции были намного сильнее, чем сейчас. Этого не сделали. Время упустили. Сегодня шансов договориться — ориентировочно до 20% от тех возможностей, которые были в 2022-м. И с каждым годом их становится еще меньше. Либо переговоры ведут некомпетентные люди, либо это делается сознательно. В любом из этих вариантов платить придется нам, а потом нашим детям и внукам!”, — подытожил политик.

