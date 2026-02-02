У Раді вже хапаються за голову: за ці помилки влади доведеться заплатити всім українцям

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді вказали на масштабні та недоцільні витрати під час війни та наголосили на необхідності реструктуризації боргу.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що некомпетентність у владі обходиться українцям занадто дорого. За його словами, сьогодні кожен українець, через колосальні зовнішні зобов’язання, винен близько 8200 доларів. Нардеп пояснив, що цей борг накопичувався роками, а після повномасштабного вторгнення виріс удвічі.
Разумков зауважив, що війна є серйозним фактором, однак точно не єдиним. Війна, переконаний, політик, стала зручною ширмою, за якою розквітли схеми і корупція.
Політик також нагадав, що ще 6 млрд грн у 2026 році закладено на телемарафон і так звані "стратегічні комунікації". На додачу, підкреслив він, маса інших рішень, які лише погіршують економічну ситуацію в країні.
Нардеп зауважив, що ще на початку повномасштабної війни народні обранці наполягали: уряд мав терміново працювати над реструктуризацією боргу.
