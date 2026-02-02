У Раді вже хапаються за голову: за ці помилки влади доведеться заплатити всім українцям

У Верховній Раді вказали на масштабні та недоцільні витрати під час війни та наголосили на необхідності реструктуризації боргу.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що некомпетентність у владі обходиться українцям занадто дорого. За його словами, сьогодні кожен українець, через колосальні зовнішні зобов’язання, винен близько 8200 доларів. Нардеп пояснив, що цей борг накопичувався роками, а після повномасштабного вторгнення виріс удвічі.

Разумков зауважив, що війна є серйозним фактором, однак точно не єдиним. Війна, переконаний, політик, стала зручною ширмою, за якою розквітли схеми і корупція.

“Також бʼє всі рекорди нецільове використання коштів. Наприклад, майже мільярд гривень щороку – на фінансування політичних партій. За час війни одна лише “Слуга народу” отримала 1,9 млрд грн з бюджету. Їхнє “досягнення”, за словами колишньої очільниці партії Шуляк, це відкриття 134 партійних офісів. Саме це – внесок провладної партії у воюючу державу”, — наголосив народний депутат.

Політик також нагадав, що ще 6 млрд грн у 2026 році закладено на телемарафон і так звані "стратегічні комунікації". На додачу, підкреслив він, маса інших рішень, які лише погіршують економічну ситуацію в країні.

Нардеп зауважив, що ще на початку повномасштабної війни народні обранці наполягали: уряд мав терміново працювати над реструктуризацією боргу.

"Тоді наші переговорні позиції були набагато сильнішими, ніж зараз. Цього не зробили. Час згаяли. Сьогодні шансів домовитися – орієнтовно до 20% від тих можливостей, які були у 2022-му. І з кожним роком їх стає ще менше. Або переговори ведуть некомпетентні люди, або це робиться свідомо. У будь-якому з цих варіантів платити доведеться нам, а потім — нашим дітям і онукам!”, — підсумував політик.

