В Украине космические наценки: на каких товарах накручивают до 1500%

В Украине стремительно дорожают товары разных групп. Однако на некоторые товары наценка может достигать 1500%. Искусственный интеллект объяснил, на какие товары продавцы часто ставят космический ценник. Три модели ИИ отмечают, что больше всего цены зависят от бренда, места продаж, конкуренции и готовности покупателя платить за удобство.

Цены в Украине. Фото портал "Комментарии"

Самые высокие показатели чат-бот Gemini приводит для снеков, кофе и попкорна в кинотеатрах, на АЗС и в зонах отдыха – 500-1500%. Мелкие аксессуары к гаджетам, в частности, кабели и чехлы, могут иметь наценку 300-1000% и более.

На косметику, парфюмерию и подделки под люксовые бренды приходится 200-500%, на фармацевтические товары и БАДы – 100-400%. Праздничные товары, цветы и бижутерию могут продавать с оценкой 200-800%.

Чат-бот Grok называет наценки 50–200% для косметики, парфюмерии, аксессуаров и украшений. Одежда и обувь массового сегмента могут иметь 50–100%.

В продуктовых сетях, по оценке чат-бота, общая наценка может составить 47-53% в премиальном сегменте. Особенно прибыльными он называет кофе, шоколад, импортные сладости и эко- и биопродукты. В аптеках, по его данным, наценку на безрецептурное лекарство ограничено 35%, тогда как косметика и БАДы остаются прибыльными категориями.

Чат-бот DeepSeek оценивает наценки на одежду и обувь в 100–300%. По его утверждению брендовые вещи в Украине часто стоят на 30-40% дороже, чем в ЕС.

Для продуктовых сетей чат-бот приводит следующие показатели: "Сильпо" и "Сими" – 47-53%, АТБ и Novus – 36-39%, "Велмарт" – 14-22%. Отдельно DeepSeek утверждает, что фактические аптечные наценки могут достигать 35%, а на безрецептурные препараты – 38,5%.

Также он упоминает удорожание стройматериалов на 30-50% в год и ноутбуков на 10-20% за несколько месяцев, но это изменение цен, а не размер торговой наценки.

Все три чата называют одежду, косметику, аксессуары и отдельные продуктовые категории товарами с высокими наценками. В то же время наибольший показатель – до 1500% – приводит Gemini для еды и напитков в специальных локациях. Grok сосредотачивается на розничной торговле и аптечных ограничениях, а DeepSeek прибавляет сравнение продуктовых сетей и стоимости товаров в Украине и ЕС.

Важно: приведенные цифры – оценки чат-ботов, а не результаты единого проверенного исследования. Наценка также не равна чистой прибыли продавца: она не учитывает все издержки бизнеса.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какими товарами стоит запастись осенью.



