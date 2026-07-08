В Украине могут ежемесячно доплачивать более тысячи гривен к пенсии: кто имеет право на выплату

В Украине многодетные матери могут рассчитывать на дополнительную ежемесячную выплату к пенсии за особые заслуги перед государством. Размер надбавки зависит от количества детей и в 2026 году достигает более тысячи гривен.

Пенсии. Фото: из открытых источников

Такое право предусмотрено Законом №1767, который устанавливает специальные пенсионные доплаты гражданам, имеющим особые заслуги перед государством. Отдельной пенсии для многодетных матерей законодательство не предусматривает, однако они могут оформить дополнительную выплату при соблюдении определенных условий.

Получателями надбавки могут стать женщины, которые родили или воспитали как минимум пятерых детей до достижения ими шестилетнего возраста. При этом учитываются не только родные, но и официально усыновленные дети. В отдельных случаях право на такую доплату может получить отец, если мать умерла либо была лишена родительских прав, а воспитанием детей занимался именно он.

Размер выплаты рассчитывается исходя из прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2595 гривен. Соответственно, за воспитание пятерых детей предусмотрена надбавка в размере 35% этой суммы – 908,25 гривны. Если же женщина воспитала десять и более детей, выплата увеличивается до 40% прожиточного минимума и составляет 1038 гривен.

Для оформления доплаты необходимо лично обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда с соответствующим заявлением. Выплата назначается не автоматически, а только с даты обращения.

Кроме того, многодетные матери имеют право выйти на пенсию досрочно — с 50-летнего возраста вместо общеустановленных 60 лет, если имеют не менее 15 лет страхового стажа.

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