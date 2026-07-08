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В Україні можуть щомісяця доплачувати понад тисячу гривень до пенсії: хто має право на виплату

Багатодітні матері можуть оформити спеціальну надбавку за особливі заслуги перед державою, проте гроші автоматично ніхто не нарахує

8 липня 2026, 10:25
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Кравцев Сергей

В Україні багатодітні матері можуть розраховувати на додаткову щомісячну виплату пенсії за особливі заслуги перед державою. Розмір надбавки залежить від кількості дітей і у 2026 році сягає понад тисячу гривень.

В Україні можуть щомісяця доплачувати понад тисячу гривень до пенсії: хто має право на виплату

Пенсії. Фото: з відкритих джерел

Таке право передбачено Законом №1767, який встановлює спеціальні пенсійні доплати громадянам, які мають особливі нагороди перед державою. Окремої пенсії для багатодітних матерів законодавство не передбачає, однак вони можуть оформити додаткову виплату за дотримання певних умов.

Одержувачами надбавки можуть стати жінки, які народили чи виховали щонайменше п'ятьох дітей до досягнення ними шестирічного віку. При цьому враховуються не лише рідні, а й офіційно усиновлені діти. В окремих випадках право на таку доплату може отримати батько, якщо мати померла або позбавлена батьківських прав, а вихованням дітей займався саме він.

Розмір виплати розраховується з прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. 2026 року він становить 2595 гривень. Відповідно, за виховання п'ятьох дітей передбачено надбавку у розмірі 35% цієї суми – 908,25 гривні. Якщо жінка виховала десять і більше дітей, виплата збільшується до 40% прожиткового мінімуму і становить 1038 гривень.

Для оформлення доплати необхідно особисто звернутись до територіального підрозділу Пенсійного фонду з відповідною заявою. Виплата призначається не автоматично, лише з дати звернення.

Крім того, багатодітні матері мають право вийти на пенсію достроково — з 50-річного віку замість загальновстановлених 60 років, якщо мають щонайменше 15 років страхового стажу.

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