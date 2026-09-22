Во что инвестировать 1000 долларов прямо сейчас: три лучших варианта

Куда вложить 1000 долларов в 2026 году, чтобы не просто сберечь деньги, но и получить потенциальный доход? На этот вопрос можно получить самые разные ответы даже от современных моделей искусственного интеллекта. Портал "Комментарии" спросил у Gemini, Claude и Grok, какие варианты инвестиций они рассматривают для такой суммы.

Во что инвестировать 1000 долларов в 2026 году

Оказалось, что единого сценария нет. Рекомендации искусственного интеллекта охватывают украинские государственные облигации, фондовый рынок, золото и криптовалюты.

ОВГЗ: вариант от Gemini

Gemini обращает внимание на украинские облигации внутреннего государственного займа – ОВГЗ. Среди вариантов модель выделяет гривневые бумаги со сроком погашения около 1,5-2 лет и старше.

"Гривневые ОВГЗ. Доходность достигает 16-18% годовых. Поскольку прибыль полностью освобождена от НДФЛ (18%) и военного сбора (5%), это эквивалентно банковскому депозиту со ставкой свыше 22%", — пишет Gemini.

ETF на S&P 500: выбор Claude

Claude делает ставку на фондовом рынке США. Один из предложенных вариантов индексных ETF, отслеживающих S&P 500, в частности VOO или SPY.

"Лучшим вариантом в 2026 году выглядит вложение в индексные ETF на S&P 500 – в частности VOO или SPY. Это диверсифицированный инструмент, который исторически дает 10-12% годовых и не требует постоянного мониторинга", – указывает Claude.

Модель также упоминает золото как возможный защитный актив.

Bitcoin и Ethereum: сценарий от Grok

Grok предлагает более агрессивный подход и распределить 1000 долларов между Bitcoin и Ethereum в пропорции 60/40.

"Лучший вариант сейчас: 60% Bitcoin 40% Ethereum. Bitcoin – цифровое золото с институциональным спросом. Ethereum – основа DeFi и стейкинга, дает дополнительный доход", — пишет ИИ.

Grok также предлагает еще более рискованный вариант, а именно акции компаний, связанных с искусственным интеллектом. Однако для инвестора, не готового к значительным колебаниям, ИИ также называет альтернативу: золото и широкий мировой фондовый индекс.

Что выбрать для инвестирования 1000 долларов

Три модели предлагают три разных подхода. Gemini акцентирует внимание на государственных облигациях и относительно предполагаемом доходе, Claude – на долгосрочной диверсификации через фондовый рынок, а Grok – на активах с потенциально более высокой, но и значительно большей волатильностью.

Поэтому универсального ответа на вопрос, куда инвестировать 1000 долларов, нет. Выбор зависит от срока инвестирования, готовности терять часть капитала в краткосрочной перспективе, валюты будущих расходов и доступа к конкретным финансовым инструментам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, куда выгоднее инвестировать средства в 2026 году: из олото или криптовалюта.