У що інвестувати 1000 доларів прямо зараз: три кращі варіанти

Куди вкласти 1000 доларів у 2026 році, щоб не просто зберегти гроші, а й отримати потенційний дохід? На це запитання можна отримати дуже різні відповіді навіть від сучасних моделей штучного інтелекту. Портал "Коментарі" запитав у Gemini, Claude та Grok, які варіанти інвестицій вони розглядають для такої суми.

У що інвестувати 1000 доларів у 2026 році

Виявилося, що єдиного сценарію немає. Рекомендації штучного інтелекту охоплюють українські державні облігації, фондовий ринок, золото та криптовалюти.

ОВДП: варіант від Gemini

Gemini звертає увагу на українські облігації внутрішньої державної позики — ОВДП. Серед варіантів модель виділяє гривневі папери з терміном погашення близько 1,5–2 років і більше.

"Гривневі ОВДП. Дохідність сягає 16–18% річних. Оскільки прибуток повністю звільнений від ПДФО (18%) та військового збору (5%), це еквівалентно банківському депозиту зі ставкою понад 22%", — пише Gemini.

ETF на S&P 500: вибір Claude

Claude робить ставку на фондовий ринок США. Один із запропонованих варіантів індексні ETF, що відстежують S&P 500, зокрема VOO або SPY.

"Найкращим варіантом у 2026 році виглядає вкладення в індексні ETF на S&P 500 — зокрема VOO або SPY. Це диверсифікований інструмент, який історично дає 10-12% річних і не вимагає постійного моніторингу", — вказує Claude.

Модель також згадує золото як можливий захисний актив.

Bitcoin та Ethereum: сценарій від Grok

Grok пропонує значно агресивніший підхід та розподілити 1000 доларів між Bitcoin та Ethereum у пропорції 60/40.

"Найкращий варіант зараз: 60% Bitcoin + 40% Ethereum. Bitcoin — цифрове золото з інституційним попитом. Ethereum — основа DeFi і стейкінгу, дає додатковий дохід", — пише ШІ.

Grok також пропонує ще ризикованіший варіант, а саме акції компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом. Однак для інвестора, який не готовий до значних коливань, ШІ також називає альтернативу: золото та широкий світовий фондовий індекс.

Що обрати для інвестування 1000 доларів

Три моделі пропонують три різні підходи. Gemini акцентує увагу на державних облігаціях і відносно передбачуваному доході, Claude — на довгостроковій диверсифікації через фондовий ринок, а Grok — на активах із потенційно вищою, але й значно більшою волатильністю.

Тому універсальної відповіді на питання, куди інвестувати 1000 доларів, немає. Вибір залежить від строку інвестування, готовності втрачати частину капіталу в короткостроковій перспективі, валюти майбутніх витрат та доступу до конкретних фінансових інструментів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, куди вигідніше інвестувати кошти в 2026 році: золото чи криптовалюта.