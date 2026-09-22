У що інвестувати 1000 доларів прямо зараз: три кращі варіанти

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Slava Kot
Куди вкласти 1000 доларів у 2026 році, щоб не просто зберегти гроші, а й отримати потенційний дохід? На це запитання можна отримати дуже різні відповіді навіть від сучасних моделей штучного інтелекту. Портал "Коментарі" запитав у Gemini, Claude та Grok, які варіанти інвестицій вони розглядають для такої суми.
У що інвестувати 1000 доларів у 2026 році
Виявилося, що єдиного сценарію немає. Рекомендації штучного інтелекту охоплюють українські державні облігації, фондовий ринок, золото та криптовалюти.
Gemini звертає увагу на українські облігації внутрішньої державної позики — ОВДП. Серед варіантів модель виділяє гривневі папери з терміном погашення близько 1,5–2 років і більше.
Claude робить ставку на фондовий ринок США. Один із запропонованих варіантів індексні ETF, що відстежують S&P 500, зокрема VOO або SPY.
Модель також згадує золото як можливий захисний актив.
Grok пропонує значно агресивніший підхід та розподілити 1000 доларів між Bitcoin та Ethereum у пропорції 60/40.
Grok також пропонує ще ризикованіший варіант, а саме акції компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом. Однак для інвестора, який не готовий до значних коливань, ШІ також називає альтернативу: золото та широкий світовий фондовий індекс.
Три моделі пропонують три різні підходи. Gemini акцентує увагу на державних облігаціях і відносно передбачуваному доході, Claude — на довгостроковій диверсифікації через фондовий ринок, а Grok — на активах із потенційно вищою, але й значно більшою волатильністю.
Тому універсальної відповіді на питання, куди інвестувати 1000 доларів, немає. Вибір залежить від строку інвестування, готовності втрачати частину капіталу в короткостроковій перспективі, валюти майбутніх витрат та доступу до конкретних фінансових інструментів.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, куди вигідніше інвестувати кошти в 2026 році: золото чи криптовалюта.