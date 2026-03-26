Во сколько обойдется украинцам Пасхальная корзина в 2026 году: стоимость впечатляет

Стоимость Пасхальной корзины увеличивается каждый год. В 2026 году он будет стоить на 14,4% дороже, чем в прошлом.

Пасха. Иллюстративное фото

Лидерами по росту стоимости стали домашняя колбаса и мягкий сыр, пишет издание "Новости Лайв". Так, пасхальная корзина на семью из 4-х человек около 1903,19 грн – в 2025 году аналогичный набор стоил 1 663,26 грн.

"Больше всего выросли цены на домашнюю колбасу — за пол килограмма придется отдать в среднем 287,50 грн, что на 35,3% больше, чем в прошлом. Почти так же — на 31,3% увеличилась стоимость мягкого сыра, поэтому в этом году 0,5 кг этого молочного продукта обойдется в 157,50 грн. В тройке лидеров по удорожанию оказался и обязательный атрибут пасхальных праздников – яйца. В апреле 2026 года десяток обойдется в среднем в 87,58 грн, что на 19,3% больше, чем год назад", — говорится в сообщении.

Также на 16,5% возросла стоимость буженины – за 0,5 кг нужно отдать 353,0 грн.

Символ Пасхи — кулич домашней выпечки по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) обойдется в 2026-м примерно 266,89 грн за 1 кг, что на 14,6 % выше прошлогоднего кулича.

При этом стоимость сала осталась почти неизменной – 0,5 кг будет стоить до 123 грн из расчета 220-270 грн за 1 кг.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцев ожидает неприятный сюрприз — в апреле станет ощутимо прохладнее. Синоптики прогнозируют даже местами морозы и снег. Аномальные погодные процессы в Украине начнутся в конце марта.



