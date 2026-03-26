Во сколько обойдется украинцам Пасхальная корзина в 2026 году: стоимость впечатляет

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Стоимость Пасхальной корзины увеличивается каждый год. В 2026 году он будет стоить на 14,4% дороже, чем в прошлом.
Пасха. Иллюстративное фото
Лидерами по росту стоимости стали домашняя колбаса и мягкий сыр, пишет издание "Новости Лайв". Так, пасхальная корзина на семью из 4-х человек около 1903,19 грн – в 2025 году аналогичный набор стоил 1 663,26 грн.
Также на 16,5% возросла стоимость буженины – за 0,5 кг нужно отдать 353,0 грн.
Символ Пасхи — кулич домашней выпечки по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) обойдется в 2026-м примерно 266,89 грн за 1 кг, что на 14,6 % выше прошлогоднего кулича.
При этом стоимость сала осталась почти неизменной – 0,5 кг будет стоить до 123 грн из расчета 220-270 грн за 1 кг.
