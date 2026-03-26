Скільки коштуватиме українцям Великодній кошик у 2026 році: вартість вражає

Вартість Великоднього кошика збільшується щороку. У 2026 році він коштуватиме на 14,4% дорожче, ніж торік.

Великдень. Ілюстративне фото

Лідерами зі зростання вартості стали домашня ковбаса та м’який сир, пише видання “Новини Лайв”. Так, великодній кошик на родину з 4-х осіб близько 1903,19 грн — у 2025 році аналогічний набір коштував 1 663,26 грн.

“Найбільше зросли ціни на домашню ковбасу — за пів кілограма доведеться віддати в середньому 287,50 грн, що на 35,3 % більше, ніж торік. Майже так само — на 31,3%, збільшилась вартість м’якого сиру, тож цьогоріч 0,5 кг цього молочного продукту обійдеться у 157,50 грн. В трійці лідерів з подорожчання опинився й обов’язковий атрибут великодніх свят — яйця. У квітні 2026 року десяток коштуватиме в середньому 87,58 грн, що на 19,3% більше, ніж рік тому", — йдеться у повідомленні.

Також На 16,5% зросла вартість буженини — за 0,5 кг треба віддати 353,0 грн.

Символ Великодня — паска домашньої випічки за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г родзинок) обійдеться у 2026-му приблизно 266,89 грн за 1 кг, що на 14,6 % перевищує вартість тогорічної паски.

При цьому вартість сала залишилася майже незмінною — 0,5 кг коштуватиме до 123 грн з розрахунку 220-270 грн за 1 кг.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на українців очікує неприємний сюрприз — у квітні стане відчутно прохолодніше. Синоптики прогнозують навіть подекуди морози та сніг. Аномальні погодні процеси в Україні розпочнуться наприкінці березня.



