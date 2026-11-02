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Зарплаты госслужащих в Украине: кто получает более 100 тысяч гривен в месяц

Вдвое и втрое больше обычных украинцев. Сколько на самом деле зарабатывают чиновники

2 ноября 2026, 19:15
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Slava Kot

В сентябре 2026 года средняя начисленная зарплата работников центральных органов исполнительной власти Украины составила около 64 тысяч гривен. Кроме того, в некоторых государственных учреждениях средние выплаты превысили 100 тысяч гривен. Самые высокие показатели зафиксировали в энергетическом регуляторе, НАПК и Аппарате Верховной Рады. Об этом сообщило Министерство финансов.

Зарплаты госслужащих в Украине: кто получает более 100 тысяч гривен в месяц

Кто из госслужащих получает самые высокие зарплаты

В сентябре в органах государственной власти насчитывалось 165,4 тысяч работников. Это на 1,2 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего количества 108,4 тысяч человек работали в центральных государственных органах вместе с территориальными подразделениями, 23 тысячи — в местных государственных и военных администрациях, еще 34 тысячи — в органах судебной власти.

Средняя зарплата работников центральных органов исполнительной власти составила 63,88 тысяч гривен. За год показатель вырос на 4,8 тысяч гривен.

В Минфине объяснили, что на сентябрьские начисления влияет, в частности, сезонный фактор: работники уходят в отпуска и получают пособие на оздоровление.

Кто из госслужащих получает самые высокие зарплаты

В пятерку государственных органов с высокими средними зарплатами вошли:

  • — Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 105,8 тыс. грн;
  • — НАПК – 99,5 тыс. грн;
  • — аппарат Верховной Рады – 96,8 тыс. грн;
  • — Министерство социальной политики, семьи и единства – 96,3 тыс. грн;
  • — Антимонопольный комитет – 94,3 тыс. грн.

В Минфине также отметили, что на общий размер выплат могут влиять компенсации за неиспользованный отпуск и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Отдельно обнародованы данные о вознаграждении судей и выплатах в органах судебной системы. В сентябре средняя начисленная сумма составила 586,9 тыс. грн. в Конституционном Суде и 332 тыс. грн. в Верховном Суде. В Высшей квалификационной комиссии судей показатель равнялся 296,3 тыс. гривен, в Высшем совете правосудия – 293,3 тыс. гривен, а в Высшем антикоррупционном суде – 290,3 тыс. гривен.

Для сравнения, средняя зарплата в Украине в сентябре составила 33153 гривны. Следовательно, средняя оплата труда в центральных органах исполнительной власти была почти вдвое выше общеукраинской, а в НКРЭКУ — примерно втрое.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп ВР призвал "поднять зарплаты народным депутатам".



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/minfin-onovyv-dashbord-pro-oplatu-pratsi-ta-chyselnist-pratsivnykiv-derzhavnykh-orhaniv-za-veresen-2026-roku
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