Зарплаты в Украине пошли вниз: Госстат назвал средний доход в июле

Средняя номинальная заработная плата в Украине в июле 2026 года составила 32 243 гривны. По сравнению с июнем показатель сократился на 1,6%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Зарплата. Фото: из открытых источников

При этом уровень доходов существенно отличается в зависимости от региона. Самые высокие средние зарплаты традиционно зафиксированы в Киеве – 49 463 гривны в месяц. На втором месте оказалась Луганская область с показателем 35 367 гривен, на третьем – Киевская область, где средняя зарплата составила 33 268 гривен.

На противоположном конце рейтинга оказались Черновицкая и Кировоградская области. Средняя зарплата там составила соответственно 23 354 и 23 532 гривны. Таким образом, разница между Киевом и регионом с самым низким показателем превышает 26 тысяч гривен.

Еще более заметным является разрыв между отдельными сферами экономики. Самые высокие доходы в июле получили работники отрасли информации и телекоммуникаций – в среднем 78 716 гривен. Это более, чем в три раза превышает средний показатель по Украине.

А вот работники образования остаются среди тех, кто получает меньше всего. Средняя зарплата в этой сфере составила всего 20 237 гривен.

Одновременно сохраняется проблема задолженности по заработной плате. По состоянию на 1 августа 2026 года общий объем невыплаченных зарплат в Украине достиг 3,8 млрд гривен.

Таким образом, ситуация на украинском рынке труда остается неоднородной: одни отрасли демонстрируют существенно более высокий уровень оплаты, тогда как в других доходы остаются значительно ниже среднего. При этом июльское снижение общенационального показателя свидетельствует о том, что рост зарплат не является равномерным для всех работников.

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