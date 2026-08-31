Зарплати в Україні пішли вниз: Держстат назвав середній дохід у липні

Середня номінальна заробітна плата в Україні у липні 2026 року становила 32 243 гривні. Порівняно із червнем показник скоротився на 1,6%, свідчать дані Державної служби статистики України.

Зарплатня. Фото: із відкритих джерел

При цьому рівень доходів суттєво відрізняється залежно від регіону. Найвищі середні зарплати традиційно зафіксовано у Києві – 49 463 гривні на місяць. На другому місці опинилася Луганська область із показником 35 367 гривень, на третьому – Київська область, де середня зарплата становила 33 268 гривень.

На протилежному кінці рейтингу опинилися Чернівецька та Кіровоградська області. Середня зарплата там склала відповідно 23 354 та 23 532 гривні. Таким чином, різниця між Києвом та регіоном із найнижчим показником перевищує 26 тисяч гривень.

Ще помітнішим є розрив між окремими сферами економіки. Найвищі доходи у липні отримали працівники галузі інформації та телекомунікацій – у середньому 78 716 гривень. Це більш ніж утричі перевищує середній показник по Україні.

А ось освітяни залишаються серед тих, хто отримує найменше. Середня зарплата у цій сфері склала лише 20 237 гривень.

Одночасно зберігається проблема заборгованості із заробітної плати. Станом на 1 серпня 2026 року загальний обсяг невиплачених зарплат в Україні сягнув 3,8 млрд гривень.

Таким чином, ситуація на українському ринку праці залишається неоднорідною: одні галузі демонструють суттєво вищий рівень оплати, тоді як в інших доходи залишаються значно нижчими за середні. У цьому липневе зниження загальнонаціонального показника свідчить у тому, зростання зарплат перестав бути рівномірним всім працівників.

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