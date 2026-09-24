Зеленскому озвучили жесткий ультиматум: что требуют от Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский во время проведения Генеральной ассамблеи ООН встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Западные СМИ сообщают, что встреча была напряженной.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Политолог Игорь Рейтерович объяснил, почему встреча была именно такой и может ли Украина перекрыть дыру в бюджете. По его словам, дыру можем перекрыть, но она возникла из-за того, что Украина не выполнила все обязательства, взятые с точки зрения интеграции в ЕС и получения этих средств.
Почему встреча была непростой, потому что Урсула фон дер Ляен прямо сказала, что принцип деньги в обмен на реформы остается. И тут вопрос к народным депутатам, которые 26 дней не собираются выходить в сессионный зал, или в Кабинет Министров, который непонятно, что делает с точки зрения принятия важных законопроектов, не отменяет ли какие-то откровенно популистические программы, которые точно не несут никакой пользы. По его словам, нужно садиться и делать.
Эксперт уточнил, если нардепы соберутся и начнут голосовать, то процесс сдвинулся, если все так и будет оставаться, значит, власти пока не нашли выхода из этой ситуации.
Однако, по его словам, власти могут считать, что еще есть время. Также отметил, что могут считать — поддержка ЕС все же будет даже без исполненных обязательств, ведь европейцам некуда будет деваться.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам политолога Цыбулько, Зеленский тратит деньги на поражение Украины.