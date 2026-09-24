Президент Украины Владимир Зеленский во время проведения Генеральной ассамблеи ООН встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Западные СМИ сообщают, что встреча была напряженной.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политолог Игорь Рейтерович объяснил, почему встреча была именно такой и может ли Украина перекрыть дыру в бюджете. По его словам, дыру можем перекрыть, но она возникла из-за того, что Украина не выполнила все обязательства, взятые с точки зрения интеграции в ЕС и получения этих средств.

Почему встреча была непростой, потому что Урсула фон дер Ляен прямо сказала, что принцип деньги в обмен на реформы остается. И тут вопрос к народным депутатам, которые 26 дней не собираются выходить в сессионный зал, или в Кабинет Министров, который непонятно, что делает с точки зрения принятия важных законопроектов, не отменяет ли какие-то откровенно популистические программы, которые точно не несут никакой пользы. По его словам, нужно садиться и делать.

"Думаю, что если бы сейчас выполнили часть взятых на себя обязательств, то по некоторым другим мы могли бы даже договориться об отсрочке. Но для этого надо продемонстрировать, что большинство мы сделали. Это простая история и она не зависит от каких-то внешних факторов. Зеленский вернется и маркером нашего серьезного подхода к этому со стороны власти будет история смены, например работы парламента”, — отметил Рейтерович.

Эксперт уточнил, если нардепы соберутся и начнут голосовать, то процесс сдвинулся, если все так и будет оставаться, значит, власти пока не нашли выхода из этой ситуации.

"Будет в дальнейшем пытаться как-то петлять и другим способом закрыть эти дыры. Хотя я объективно с экономической точки зрения не вижу, как это можно сделать. Почти 30 миллиардов долларов перекрыть какими-то внутренними там ресурсами. По состоянию на сегодня это невозможная история", — убежден эксперт.

Однако, по его словам, власти могут считать, что еще есть время. Также отметил, что могут считать — поддержка ЕС все же будет даже без исполненных обязательств, ведь европейцам некуда будет деваться.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам политолога Цыбулько, Зеленский тратит деньги на поражение Украины.



