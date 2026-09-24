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Зеленському озвучили жорсткий ультиматум: що вимагають від України

Експерт Рейтерович пояснив, чому зустріч Зеленського з Урсулою фон дер Ляєн була напруженою

24 вересня 2026, 19:32
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Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський під час проведення Генеральної асамблеї ООН зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Західні ЗМІ повідомляють, що зустріч була напруженою. 

Зеленському озвучили жорсткий ультиматум: що вимагають від України

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політолог Ігор Рейтерович пояснив, чому зустріч була саме такою та чи може Україна перекрити діру в бюджеті. За його словами, діру можемо перекрити, але вона виникла через те, що Україна не виконала всі зобов'язання, взяті з погляду інтеграції в ЄС і отримання цих коштів. 

Чому зустріч була непростою, бо Урсула фон дер Ляєн прямо сказала, що принцип гроші в обмін на реформи залишається. І тут питання до народних депутатів, які 26 днів не збираються виходити в сесійну залу, або до Кабінету Міністрів, який незрозуміло, що робить з точки зору от прийняття важливих законопроєктів, чи не скасовує якісь відверто популістичні програми, які точно не несуть ніякої користі. За його словами, потрібно сідати і робити. 

“Думаю, що якби зараз виконали частину взятих на себе зобов'язань, то по деяким іншим ми могли б навіть домовитися про відтермінування. Але для цього треба продемонструвати, що більшість ми зробили. Це проста історія і вона не залежить від якихось там зовнішніх факторів. Зеленський повернеться і маркером нашого серйозного підходу до цього зі сторони влади буде історія зміни, наприклад, роботи парламенту”, — зауважив Рейтерович. 

Експерт уточнив, якщо нардепи зберуться і почнуть голосувати, то процес зрушив, якщо все так і залишатиметься, значить влада поки що не знайшла виходу з цієї ситуації. 

"Буде надалі намагатися якось петляти і в інший спосіб закрити ці дірки. Хоча я об'єктивно з економічної точки зору не бачу, як це можна зробити. Майже 30 мільярдів доларів перекрити якимись внутрішніми там ресурсами. Станом на сьогодні це неможлива історія”, — переконаний експерт. 

Однак, за його словами, влада може вважати, що ще має час. Також зазначив, що можуть вважати — підтримка ЄС все ж буде навіть без виконаних зобов’язань, адже європейцям нікуди буде діватися.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами політолога Цибулька, Зеленський витрачає гроші на поразку України.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=GvBM61yZ-qY
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