Зеленському озвучили жорсткий ультиматум: що вимагають від України

Президент України Володимир Зеленський під час проведення Генеральної асамблеї ООН зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Західні ЗМІ повідомляють, що зустріч була напруженою.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політолог Ігор Рейтерович пояснив, чому зустріч була саме такою та чи може Україна перекрити діру в бюджеті. За його словами, діру можемо перекрити, але вона виникла через те, що Україна не виконала всі зобов'язання, взяті з погляду інтеграції в ЄС і отримання цих коштів.

Чому зустріч була непростою, бо Урсула фон дер Ляєн прямо сказала, що принцип гроші в обмін на реформи залишається. І тут питання до народних депутатів, які 26 днів не збираються виходити в сесійну залу, або до Кабінету Міністрів, який незрозуміло, що робить з точки зору от прийняття важливих законопроєктів, чи не скасовує якісь відверто популістичні програми, які точно не несуть ніякої користі. За його словами, потрібно сідати і робити.

“Думаю, що якби зараз виконали частину взятих на себе зобов'язань, то по деяким іншим ми могли б навіть домовитися про відтермінування. Але для цього треба продемонструвати, що більшість ми зробили. Це проста історія і вона не залежить від якихось там зовнішніх факторів. Зеленський повернеться і маркером нашого серйозного підходу до цього зі сторони влади буде історія зміни, наприклад, роботи парламенту”, — зауважив Рейтерович.

Експерт уточнив, якщо нардепи зберуться і почнуть голосувати, то процес зрушив, якщо все так і залишатиметься, значить влада поки що не знайшла виходу з цієї ситуації.

"Буде надалі намагатися якось петляти і в інший спосіб закрити ці дірки. Хоча я об'єктивно з економічної точки зору не бачу, як це можна зробити. Майже 30 мільярдів доларів перекрити якимись внутрішніми там ресурсами. Станом на сьогодні це неможлива історія”, — переконаний експерт.

Однак, за його словами, влада може вважати, що ще має час. Також зазначив, що можуть вважати — підтримка ЄС все ж буде навіть без виконаних зобов’язань, адже європейцям нікуди буде діватися.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами політолога Цибулька, Зеленський витрачає гроші на поразку України.



