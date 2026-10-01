Ждет ли гривну новый удар: прогноз доллара и евро на октябрь

В начале октября одним из ключевых факторов для валютного рынка Украины может стать динамика пары евро-доллар. От чего зависят колебания на финансовом рынке? Какой курс евро и доллара по отношению к гривне прогнозируется в октябре? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс валют

Есть два сценария

Экономический эксперт Даниил Монин отметил, с точки зрения ухудшения торгового баланса страны, когда экспорт по итогам августа уменьшился на 20% и, скорее всего, стабилизировался на низком уровне в сентябре, и с учётом укрепления курса доллара к евро с 1.15-1.17 до 1.13, по хорошему НБУ пора перейти отметку 45 с экономических причин.

"Но пока мы наблюдаем, что НБУ старается не допустить курс выше 45 с политических причин. Поэтому, если НБУ продолжит использовать в своих политиках больше политические причины, чем экономические, то следует ожидать курс доллара в диапазоне 44.5-45.0. В тоже время, если курс евро останется в октябре на том же уровне и будет колебаться к доллару в диапазоне 1-125-1.145 тогда курс евро к гривне следует ожидать 50.5-51.5. И это базовый сценарий", – отметил эксперт.

По его словам, альтернативный сценарий – НБУ перешагивает отметку 45 гривен за доллар. Тогда курс евро будет в диапазоне 51-52.

Спрос на иностранную валюту растет, а ситуация с экспортом создает дополнительное давление на гривну

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отметил, что касается курса доллара, может быть даже несколько неожиданно, но спрос на доллар увеличился. По мнению эксперта, это связано с тем, что фактически не работают экспортные отрасли, не работает металлургия, аграрии не могут вывезти в полном объеме свою продукцию.

"Поэтому нет ввоза валюты, реализованной за границей. Как правило, импортеры нуждаются в валютах. Кроме того, широкие слои населения, если что-то остается в гривне, они также стремятся конвертировать ее в доллар или евро. Поэтому сейчас спрос на доллар и в целом на иностранную валюту несколько выше, чем должно быть. И, учитывая те события, которые происходят сейчас и по ограничению экспорта, и по ограничению валютной выручки, учитывая то, что несколько иначе идет сейчас война, потому что враг использует все возможные средства для того, чтобы нанести максимальный ущерб украинским складам, продуктовому сектору, топливному комплексу и так далее, то в данном случае курс растет. Поэтому думаю, что, условно говоря, до конца октября курс будет где-то на уровне 45 гривен за доллар, возможно чуть больше 45-ти", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Алексей Плотников отмечает, что не стоит ожидать какого-то обвала, поэтому все же за 45 гривен за доллар курс не откатится. Что касается курса евро, то эксперт напоминает, что евро у нас через доллар считается, в зависимости от соотношения евро к доллару, формируемого соответственно на мировых биржах.

"В данном случае евро несколько колеблется, но в любом случае и экономика США, и экономика Еврозоны, связанны проблемой нехватки горючего, проблемой с нуждающимися средствами на помощь Украине, проблемой с тем, что нужно усиливать собственную оборону и финансировать развитие собственного оборонного производства. Всё это также требует дополнительных ресурсов. То есть сейчас экономика ЕС выглядит несколько лучше, чем экономика Соединенных Штатов. Однако, что будет до конца месяца сказать довольно трудно, но, я думаю, что такое соотношение доллара к евро, будет оставаться в течение этого месяца, и это приведет к соответствующим параметрам евро к гривне", – резюмировал эксперт.

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