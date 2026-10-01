Чи чекає на гривню новий удар: прогноз долара та євро на жовтень

На початку жовтня одним із ключових факторів для валютного ринку України може стати динаміка пари євро-долар. Від чого залежить коливання на фінансовому ринку? Який курс євро та долара щодо гривні прогнозуєтться у жовтні? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Курс валют

Є два сценарії

Економічний експерт Данило Монін зазначив, з точки зору погіршення торговельного балансу країни, коли експорт за підсумками серпня зменшився на 20% і, швидше за все, стабілізувався на низькому рівні у вересні, і з урахуванням зміцнення курсу долара до євро з 1.15-1.17 до 1.13, з 5 НБУ.

"Але поки що ми спостерігаємо, що НБУ намагається не допустити курс вище 45 з політичних причин. Тому якщо НБУ продовжить використовувати у своїх політиках більше політичні причини, ніж економічні, то слід очікувати курс долара в діапазоні 44.5-45.0. У той же час, якщо курс євро залишиться в жовтні на тому ж рівні і коливатиметься до долара в діапазоні 1-125-1.145, тоді курс євро до гривні слід очікувати 50.5-51.5. І це базовий сценарій", – наголосив експерт.

За його словами, альтернативний сценарій – НБУ переходить відмітку 45 гривень за долар. Тоді курс євро буде у діапазоні 51-52.

Попит на іноземну валюту зростає, а ситуація з експортом створює додатковий тиск на гривню

Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, народний депутат V-VI скликань Олексій Плотніков зазначив, що стосується курсу долара, то, можливо, навіть дещо неочікувано, але попит на долар збільшився. На думку експерта, це пов’язано з тим, що фактично не працюють експортні галузі, не працює металургія, не можуть аграрії вивези у повному обсязі свою продукцію.

"Відтак немає ввезення валюти, реалізованої за кордоном. Як правило, імпортери потребують валют. Крім цього, широкі верстви населення, якщо щось залишається в гривні, вони також прагнуть конвертувати її у долар чи євро. Тому зараз попит на долар і в цілому на іноземну валюту дещо вищий, ніж мало би бути. І, враховуючи ті події, які відбуваються зараз і по обмеженню експорту, і по обмеженню валютної виручки, враховуючи те, що дещо по-іншому йде зараз війна, бо ворог використовує всі можливі засоби для того, щоб нанести максимальної шкоди українським складам, продуктовому сектору, паливному комплексу і так далі, то в даному випадку курс зростає. Тому думаю, що, умовно кажучи, до кінця жовтня курс буде десь на рівні 45-ти гривень за долар, можливо трохи більше 45-ти", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Олексій Плотніков наголошує, що не варто очікувати якогось обвалу, тому, все ж таки, за 45 гривень за долар курс не вийде. Що стосується курсу євро, то експерт нагадує, що євро у нас через долар рахується, в залежності від співвідношення євро до долара, яке формується відповідно на світових біржах.

"У даному випадку євро дещо коливається, але в будь-якому випадку і економіка США, є економіка Єврозони, пов'язані проблемою нестачі пального, проблемою з тим, що потребують кошти на допомогу Україні, проблемою з тим, що треба посилювати власну оборону і фінансувати розвиток власного оборонного виробництва. Все це також вимагає додаткових ресурсів. Тобто зараз економіка ЄС виглядає дещо краще, ніж економіка Сполучених Штатів. Проте, що буде до кінця місяця сказати досить важко, але, я думаю, що ось таке співвідношення долара до євро, буде залишатися протягом цього місяця, і це призведе до відповідних параметрів євро до гривні", – резюмував експерт.

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