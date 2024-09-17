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Ощадбанк сменил лимиты для расчетов за границей: что нужно знать

Основные правила для валютных карт остаются без изменений

сегодня, 11:05
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Амбарцумян Анна

С 10 сентября Ощадбанк  ввел новые ограничения для держателей валютных карт, осуществляющих расчеты за границей. Это связано с последними решениями Национального банка Украины и касается отдельных категорий покупок и операций. Об этом сообщает председатель правления Ощадбанка  Сергей Наумов.

Ощадбанк сменил лимиты для расчетов за границей: что нужно знать

Оплата картой. Фото: Towfiqu barbhuiya

Основные изменения касаются следующего:

  • Лимит на покупку драгоценностей: ежемесячно разрешено тратить не более 100 000 грн. в эквиваленте на драгоценные камни, металлы, ювелирные изделия и коллекционные марки.

  • Операции с недвижимостью: установлен лимит в 500 000 грн. в месяц для расчетов за услуги агентов по недвижимости, комиссии за управление и другие расходы на проживание.

В то же время основные правила для валютных карточек остаются без изменений:

  • Расчеты в торгово-сервисных сетях за границей можно производить без ограничений.

  • Снятие наличных денег: лимит на снятие не превышает 100 000 грн в день.

Относительно гривневых карт, установлены следующие правила:

  • Оплата в торговых сетях возможна в пределах 100 000 грн. в месяц.

  • Снятие наличных ограничено до 12 500 грн в неделю.

Напомним, Национальный банк Украины предлагает установить лимит на пользование счетом, соответствующим официальному доходу, указанному в анкете. К примеру, в анкете указан доход на уровне 20000 грн, так что если оборот за карточкой зайдет за эту сумму, счет будет заблокирован. Также хотят создать лимиты по всему рынку, чтобы нельзя было пользоваться отдельными лимитами по разным банкам.

Также "Комментарии" писали, что за покупку товаров украинских производителей украинцы начнут получать 10% стоимости покупок, это до 3 000 грн ежемесячно. В начале этого месяца разработчики запустили публичный бета-тест Нацкешбека.



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Источник: https://t.me/sergii_naumov/518
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