Долар як барометр економіки: як Україна пройшла шлях від 1,83 гривні до 43 за долар

Середній курс долара в Україні відображає бурхливу історію економіки країни – від перших років незалежності до сучасної реальності, коли долар перевищує 41 гривню. З 1996 року, коли гривня з'явилася на світ, долар став своєрідним еталоном стабільності: його курс становив 1,83 гривні. Вже 1998 року через азіатську фінансову кризу курс підскочив до 2,45, а 1999-го досяг 4,13 гривні. Це стало випробуванням для населення та бізнесу: імпорт подорожчав, а долар став "рятувальною валютою" для заощаджень.

На початок 2000-х економіка стабілізувалася. Курс тримався на рівні 5,05–5,44 грн., а у 2006–2007 роках навіть опускався до 5,05. Цей час вважався "золотим" для імпортерів та сімей: техніка та продукти з-за кордону були доступні, а кредити у валюті – відносно безпечні.

Однак глобальна криза 2008-го показала вразливість: у 2009 році середній курс зріс до 7,79, а після антикризових заходів та підтримки МВФ до 2010–2013 років стабілізувався на рівні 7,94–7,99.

Наступний шок припав на 2014-2015 роки. Політична нестабільність, війна на Донбасі та втрата Криму призвели до стрімкого падіння гривні: курс підскочив до 11,89 у 2014-му та 21,84 у 2015-му. З того часу НБУ проводить гнучку валютну політику: курс поступово зростав до 41,7 у 2025 році та близько 43 на початок 2026-го.

Війна 2022-го додала нові виклики: блокада портів, удари по енергетиці та висока міжнародна допомога. Національний банк активно проводить інтервенції, утримуючи резерви на рекордних рівнях. Сьогодні долар – опора для бізнесу, волонтерів та звичайних сімей.

Коливання курсу залежать від політичної стабільності, світових цін на сировину та рішень ФРС, а також від будь-яких новин, що впливають на очікування ринку. Гривня перетворилася на індикатор національної стійкості, відбиваючи і кризи, і успіхи економіки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — такого ще не було: НБУ встановив історичний курс долара.



