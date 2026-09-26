Кредитний стрибок на 55%: чому українці беруть у борг дедалі більші суми

Інфляційний тиск і дорожнеча життя змінили поведінку українських позичальників: люди беруть у борг відчутно більші суми, ніж рік тому. У Sense Bank повідомили про вражаюче зростання обсягів готівкового кредитування, попри відсутність традиційних сезонних сплесків попиту.

Кредити

Згідно з офіційною відповіддю банку на запит видання "Коментарі", за 8 місяців 2026 року приріст продажів у сегменті кредитів готівкою склав близько 45% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Ще стрімкіше зросла середня сума однієї позики – середній чек за цей же період збільшився одразу на 55%.

Головним драйвером таких змін фінансисти називають інфляцію та суттєве подорожчання базового споживчого кошика. Якщо раніше дрібні покупки люди могли покривати з власних доходів, то сьогодні для великих витрат доводиться залучати банківське фінансування. Змінився й самий профіль потреб: громадян дедалі менше цікавлять дрібні побутові позики, натомість зростає частка масштабних інвестицій у власне житло та енергетичну безпеку.

Ключовими статтями витрат позичальників у 2026 році стали купівля обладнання для енергозберігаючих технологій, альтернативних джерел живлення, а також проведення комплексних ремонтних робіт. У банку підкреслюють, що попит на такі кредити залишається стабільно високим протягом усього року. Споживачі адаптуються до нових умов життя і намагаються завчасно підготуватися до можливих викликів, обираючи більші терміни та суми кредитування для реалізації своїх потреб.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у першому півріччі 2026 року український мікробізнес активно залучав кредитні кошти не лише для підтримки поточної діяльності, а й для інвестицій у розвиток. Як повідомила у відповіді на запит інтернет-порталу "Коментарі" членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за ММСБ, Наталя Буткова-Вітвіцька, загальний обсяг мікрокредитування банку за цей період становив 3,3 млрд грн. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.



