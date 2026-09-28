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В Раді висловилися жорстко: вимагають різкого зменшення заробітних плат

Народний депутат Максим Бужанський розповів, кому потрібно зменшити заробітні плати

28 вересня 2026, 19:09
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Кречмаровская Наталия

Бюджетний дефіцит вимагає жорсткої економії. Можливо вона торкнеться і тих, хто отримував щомісяця сотні тисяч гривень. Саме з такою пропозицією виступили у парламенті.

В Раді висловилися жорстко: вимагають різкого зменшення заробітних плат

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Максим Бужанський розповів що Верховна Рада неодноразово намагалася скоротити величезні зарплати членів наглядових рад, директорів державних підприємств, монополій, керівників правоохоронних органів, державних банків.

"Під час війни ці зарплати здаються абсолютно шаленими і просто нереалістичними, сотні тисяч гривень. Щоразу ми слухали розповіді про те, що ми втратимо якихось чудових фахівців, які негайно покинуть усі, негайно підуть у приватний бізнес і держава більше не зможе на них розраховувати", — розповів він про “пояснення” необхідності великих зарплат. 

При цьому, зазначив політик, що кожні пів години приходять новини про нові удари РФ по Києву, Дніпру, Харкову, Одесі. І під ці обстріли, наголосив він, потрапляє також бізнес, який “помирає на очах кожен день”. Парламентар зауважив, що кожен такий удар вибиває з економіки тисячі людей. 

На його думку, зараз буде складно знайти “своє місце на ринку праці”, тим, хто отримує сотні тисяч гривень за "виконання якихось функцій нагляду безвідповідальності". Зазначив, що нардепи подали правки в держбюджет з пропозицією обмежити заробітні плати вказаним категоріям осіб. Політик також висловив сподівання, що хоча б одна правка буде ухвалена і більше не буде розповідей, що держава втратить велику кількість спеціалістів, які підуть в бізнес. 

"Бізнесу немає. Бізнес помирає. Піти нікуди. І зарплата 80 тисяч гривень, у півтора раза вища, ніж у народного депутата, це дуже хороша зарплата в наш час. Я думаю, що не піде ніхто. Потрібно пробувати та скорочувати заробітні плати”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що потрібно негайно змінити в Україні.




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Джерело: https://www.youtube.com/shorts/tT4oKDe9a9M
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