Правительство не может ограничить "аппетиты" ДТЭК в заработке на повышении тарифов

В то время как украинский бизнес опасается прекратить работу из-за постоянных отключений электроэнергии, а население недовольно ростом тарифа сразу на 70% — до 4,32 грн за кВт/ч, как минимум, одна компания может гордиться последними решениями правительства – она свой доход сможет получить. Речь идет о группе компаний ДТЭК (Донецкая топливно-энергетическая компания) самого богатого украинца Рината Ахметова.

ДТЭК

"Комментарии" разбирались, можно ли считать, что компания стала одним из основных бенефициаров роста тарифов.

ДТЭК – чем владел, и что потерял

Первое, что нужно знать о бизнесе ДТЭК – по сути, это — управляющая компания, которая осуществляет управление огромным количеством предприятий и компаний, формально входящих в ее структуру, но часто компании напрямую не принадлежат ей. Собственно, как гласят данные из аналитического сервиса YouControl, основная сфера деятельности ООО "ДТЭК" — деятельность главных управлений (хэд-офисов), то есть управление другими компаниями.

Тем не менее на сайте ДТЭК в разделе "Наш бизнес" можно увидеть целую группу компаний с приставкой ДТЭК – "Энерго", "ВИЭ", "Нефтегаз", "Трейдинг" и другие. Однако, по факту, они часто не принадлежат ООО "ДТЭК".

Так, "ДТЭК Энерго" на 100% принадлежит зарегистрированной в Нидерландах компании DTEK ENERGY B.V., та же в свою очередь владеет и самим ООО "ДТЭК". Но поскольку компанией из далеких Нидерландов владеет Ринат Ахметов, понятно почему именно ООО "ДТЭК" является головной структурой и управляет всем энергетическим бизнесом предпринимателя в Украине.

Но все-таки, что же представлял из себя ДТЭК до войны:

- "ДТЭК Энерго" — объединяет угольные активы группы, прежде всего "ДТЭК Павлоградуголь", Восток-, Запад- и Днепроэнерго с 8 ТЭС (мощностью 13 527 МВт), а также ряд заводов по производству горношахтного оборудования;

- "ДТЭК ВИЭ" — управляет активами, занимающимися производством зеленой электроэнергии из восстанавливаемых источников энергии (ВИЭ), в том числе Трифоновской, Никопольской и Покровской солнечными, Орловской, Ботиевской, Приморской и Тилигульской ветровыми электростанциями;

- "ДТЭК Нефтегаз" — занимается разведкой и добычей нефти и газа в Полтавской и Харьковской областях;

- "ДТЭК Сети" занимается распределением электроэнергии в пяти регионах Украины, в том числе Киеве и именно их бригады восстанавливают подачу света, или ограничивают его;

- "ДТЭК Трейдинг" — самая важная часть группы, так как именно она продает электроэнергию и формирует главные финансовые потоки холдинга;

- "ДТЭК Солюшен", координирует работу компаний-поставщиков электроэнергии;

- "ДТЭК MODUS X" — отвечает за информационную безопасность и цифровые технологии в компании.

Из всего этого перечня самые крупные потери понесли ДТЭК "Энерго" и "ДТЭК ВИЭ".

Так, с 1 февраля ДТЭК "Энерго" сообщил о 6 крупных атаках на свои ТЭС, самая масштабная из которых 27 апреля произошла по 4 теплоэлектростанциям. А с 24 февраля этих атак случилось более 170.

"ДТЭК ВИЭ" потерял расположенные в оккупированной части Запорожской области Орловскую, Ботиевскую и Приморскую ветроэлектростанции, но восстановил Трифоновскую СЭС на освобожденной Херсонщине, а также запустил Тилигульскую ветроэлектростанцию.

Из-за боевых действий на Харьковщине пострадал и бизнес "ДТЭК Нефтегаз", но от инвестиций в разведку компания не отказалась.

Компания ДТЭК богатеет

Хотя летом 2022 года Forbes-Украина и отмечал, что самый богатый украинец Ринат Ахметов обеднел втрое – до 4,6 млрд дол, а стоимость ДТЭК упала более чем в 3 раза – с 1,9 млрд дол. до 580 млн., там правильно угадали то, что может помочь бизнесмену выйти из кризиса. Тогда речь шла о добыче угля.

И, действительно, главный актив угольного бизнеса Ахметова – ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" за время войны почти удвоил свою выручку, подняв доход с 23,9 млрд грн в 2021-м году до 44,2 млрд грн в 2023-м.

Самая прибыльная часть энергохолдинга бизнесмена – "ДТЭК Трейдинг", который, несмотря на войну, за два года увеличил свой доход примерно на треть, с 122,5 млрд грн в 2021-м до 165,6 млрд грн в 2023-м году.

Однако, в целом финансовая отчетность ДТЭКа, как и структура его собственности, очень запутана. Так, ООО "ДТЭК Энерго", как управляющая компания, заработала в 2023-м году 1 млрд 261 млн грн., что примерно на 200 млн больше, чем до вторжения РФ. При этом свою прибыль за 2023-й год, как сообщила компания в СМИ, группа отправила на ремонт ТЭС, а это — 13,7 млрд грн. Идет ли речь о всем доходе компании или только о чистой прибыли – непонятно.

В Украине самая дорогая электроэнергия – и была такой еще до роста 1 июня?

Встает резонный вопрос – на чем, собственно, ДТЭК заработал дополнительно десятки миллиардов гривен в своей энергетической империи. И ответов на него может быть немало.

Например, в мае 2023 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заподозрила менеджмент государственного "Энергоатома" в сговоре с ДТЭК Рината Ахметова. В Нацкомиссии заметили, что "Энергоатом" почему-то не мог продать на свободном рынке электроэнергию, и в конце концов продал ее, как "лишнюю" по 1 копейке за 1 Мвт, которую ДТЭК сразу перепродал по 3000 гривен.

Другой пример – так называемые прайс-кепы (верхние и нижние ограничения цен на электроэнергию) для промышленности. В июне та же НКРЭКУ установила нижний порог 1 Мвт в 3000 гривен, что по данным АО "Оператор рынка", вывело украинскую электроэнергию на второе месте в Европе по цене – 2930 грн за Мвт, дороже было только в Италии – 4460 гривен.

Народный депутат и глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус прямо назвал это следствием действий лоббистов энергетических олигархов. И именно ДТЭК, контролирующий от 25 до 30% украинской энергетики и являющийся самой крупной частной компанией в энергосекторе Украины, подходит под это описание.

Но это же правило, как оказалось, действует и для тарифа на электроэнергию для населения. Так, еще в апреле 2024 года учредитель Общественной организации "Союз потребителей коммунальных услуг Украины" Олег Попенко утверждал, что в Украине была самая дорогая электроэнергия в Европе – почти 60 евро за 1 Мвт.

"Нам рассказывает Минэнерго, что себестоимость электроэнергии в Украине порядка 1,5 грн за кВт/ч, или 1500 грн за Мвт-ч, это – 38 дол, хотя мы видим, что в Венгрии или Словакии она стоит 18 дол. Это вот та разница, которую пилят у нас на энергетических мощностях под видом себестоимости", — поясняет эксперт.

По его словам, если посчитать себестоимость электроэнергии в Венгрии или Словакии добавить туда передачу и распределение, то получится 2,8 грн за 1 кВт/ч, которые платит население. При этом эксперт прямо назвал Рината Ахметова человеком, который контролирует украинскую энергетику.

Закон сохранения энергии – почему украинцы сидят часами без света, и как на этом можно заработать

Довольно странный вопрос – почему украинцам не хватает электроэнергии, и они вынуждены жить в графике "2 по 2", то есть 2 часа со светом и два без, и это если очень повезет. Казалось бы, ответ очевиден – потому что ракетные атаки россиян ведутся на объекты энергетики.

Но при этом самая массовая атака по украинской энергетике в текущем году пришлась на 22 марта, когда были уничтожены или выведены из строя электростанции от Харькова до Львова. 11 апреля была уничтожена крупнейшая ТЭС Киевской области – Трипольская. Однако, отключения электроэнергии начались лишь месяц спустя — в середине мая, то есть месяц электроэнергия была даже после ракетных ударов по ТЭС, а потом она внезапно закончилась?

Украинский журналист Юрий Романенко на своей странице в Facebook удивляется, почему ситуацию никак не улучшает "зеленая энергетика".

"Куда делалась зеленая энергетика, которая по идее днем могла бы перекрывать значительную часть потребностей Украины? С ночью все понятно, но по крайней мере днем СЭЗ могут вырабатывать (тут я сознательно занижаю) 4000-5000 Мегаватт, что равно половине мощностей выбитой маневровой энергетики. Однако, днем такие же лютые ограничения, как и вечером. Почему? Кстати, если правительство обеспечит льготный ввоз накопителей, то можно получить гигаватты мощностей, которые можно использовать вечером в связке с солнечными станциями", — пишет журналист.

И так уж совпало, что крупнейшим инвестором в зеленую энергетику снова-таки является именно ДТЭК Рината Ахметова.

Выглядит так же загадочно, как и ответ на вопрос – если ТЭС работает и производит электроэнергию, то куда она девается? Если электроэнергия не подается потребителям несколько часов подряд, то значит ли это, что ТЭС не работает? Разумеется, нет, ведь включения-отключения всего оборудования станции по нескольку раз в сутки никакая техника долго не выдержит, а значит, она работает, производит энергию, просто до населения она не доходит.

Куда может деваться такая "лишняя" энергия, вариантов всего два – либо на экспорт, либо на нужды предприятий, и лучше всего, своих собственных.

По официальным данным, в 2023-м году Украина экспортировала 366,5 тис. МВт/ч, что в 7 раз меньше чем в 2022-м. При этом для сравнения, в одном лишь марте 2024-го экспорт составил почти половину от этого объема – 154,1 тыс. Мвт/ч, а по-настоящему он рухнул только в апреле – до 12 тысяч Мвт.

Много ли это – 154 тыс. Мвт/ч?

По подсчетам аналитиков портала Energy Map, экспорт 366,5 тыс. МВт/ч за весь 2023-й год принес около 100 млн дол, то есть лишь за март экспортеры э/э могли заработать чуть менее 50 млн дол. Можно предположить, что не желающий терять такие деньги производитель, предпочтет оставить без света бытовых потребителей.

Другой путь – обеспечить электроэнергией собственные промышленные предприятия, благо их потребление падает, а возможности ее производства хотя и падают, но все равно выше потребностей. Так, по данным Минэнерго, в январе 2024 года вся промышленность Украины потребила 2,4 млн кВт/ч.

Для сравнения, по данным БизнесЦензора, три крупнейших предприятия империи Рината Ахметова – меткомбинаты имени Ильича и "Азовсталь", "Павлоградуголь" потребляли в 2019-м году до 2,5 млн кВт/ч в год (200 тысяч кВт/ч в месяц), остальные – сильно меньше. После потери меткомбинатов имени Ильича и "Азовстали", энергопотребление предприятий СКМ Рината Ахметова сильно упало, к примеру, тот же "Павлоградуголь" ранее использовал в год до 0,5 млн кВт/ч или 40 тысяч кВт/ч в месяц, а металлургические комбинаты Мариуполя каждый вдвое больше.

А что с производством? По данным "ДТЭК Энерго" к началу 2024 года в месяц они производили в среднем от 1,3 до 1,5 млн кВт/ч, то есть вполне достаточно для нужд промышленной империи самого богатого украинца. Конечно, с началом ракетных ударов РФ возможности производства явно упали, но и бытовые потребители стали получать гораздо меньше э/э.

Национализация не грозит – почему государство не мешает Ахметову в его энергоиграх или это "холодный мир"?

Отдельный разговор – участие государства в схемах на энергорынке, наибольшую выгоду от которой может получить именно самый богатый украинец и его ДТЭК. И тут влияние госструктур кажется почти незаметным, кроме поднятия тарифа для роста прибылей продавцов электроэнергии.

Казалось бы, в условиях войны энергетика становится особенно критически важной отраслью, тем более во время постоянных целенаправленных ударов по ней. Однако государство не принимает решений, которые кажутся абсолютно логичными – национализации предприятий, даже тех, которые принадлежат российским политика и криминальным авторитетам. А в случае с Ринатом Ахметовым у президента непростой опыт, якобы втягивания бизнесмена в подготовку государственного переворота осенью 2021 года.

Тем не менее, эксперты не сомневаются, что подобный шаг необходим.

Так, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний уверен — если государство будет тратить средства на ремонт электростанций, то они должны быть в государственной собственности.

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко предлагает даже по-другому ставить вопрос, в частности, не так, что "государство может взяться за национализацию ДТЭК", а так, что "государство уже давно должно было это сделать".

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что влияние Рината Ахметова в экономике слишком велико, если не для полного его "уничтожения", то для серьезного его "снижения". Но главное – де-факто, это — невозможно.

"Ринат Ахметов активно "шел" на Запад, его лоббисты представлены на разных уровнях в США, ЕС и с ним сложно бороться. Он занимает патриотическую позицию. Наконец, отказался от политических амбиций и не поддерживает явно каких-то политических проектов. То есть, причин бороться с ним стало меньше, у него есть поддержка части западных партнеров и влияние внутри страны", — говорит эксперт о причинах сохранения Ринатом Ахметовым его позиций.

В то же время Руслан Бортник уточняет, что нельзя говорить об особой "приближенности" Рината Ахметова к президенту, в чем он явно уступает Виктору Пинчуку. Скорее это некий "холодный мир" или "мир по расчету", но никак не дружба или более близкие отношения.

Несколько сложнее видит ситуацию учредитель Общественной организации "Союз потребителей коммунальных услуг Украины" Олег Попенко, по словам которого, роль компании ДТЭК невозможно отрицать. Даже понеся большие потери генерации, а ДТЭК потерял 90% тепловой генерации, он остается крупнейшим инвестором в СЭС и ВЭС, которые владеют более 50% облэнерго по Украине и являются крупнейшим игроком на рынке энергетики Украины.

"Повышение тарифов на электроэнергию для населения будет способствовать улучшению расчётов за зелёную электроэнергию, а там долги около 25 млрд гривен, и большая часть этой суммы как раз группы ДТЭК, что пойдет им на пользу. Национализация же имеет две стороны – с одной стороны — это наличие определенной монополии, а с другой – власть показала себя не лучшим управленцем в энергетике", — подчеркнул Олег Попенко.

Как сообщали ранее "Комментарии", даже во время ракетных ударов "ДТЭК" не стеснялся выводить из страны сотни миллионов гривен.



