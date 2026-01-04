Экономические итоги 2025 года в Украине: инфляция, рынок труда, инвестиции, ВВП и ВПК

2025 год для украинской экономики стал периодом умеренного восстановления на фоне продолжающейся войны, энергетических кризисов и глобальных экономических колебаний. Несмотря на сложные условия, страна продемонстрировала устойчивость, достигнув роста ВВП, снижения инфляции и улучшения на рынке труда. Однако проблемы с экспортом, дефицит торгового баланса и зависимость от международной помощи остаются ключевыми вызовами для нашего государства.

Экономические итоги 2025 года в Украине

Замедление роста ВВП

В 2025 году украинская экономика вернулась к минимальному росту после спада в предыдущие годы, вызванного военными действиями. По оценкам Национального банка Украины, по итогам года реальный валовой внутренний продукт вырос примерно на 1,9%, что соответствует октябрьскому прогнозу учреждения.

Международный валютный фонд прогнозирует рост украинской экономики на уровне 2,0% за 2025 год, тогда как Организация экономического сотрудничества и развития оценивает его в 2,2% с последующим замедлением до 1,8% в 2026 году. Всемирный банк также указывает на замедление до 2% из-за продолжающейся агрессии России и ограниченных экспортных возможностей.

Экономика Украины в 2025 году постепенно поправляется, однако война все еще тормозит ее развитие. По прогнозам экспертов Венского института международных экономических исследований (WIIW) ВВП вырастет всего на 2%. Главная причина такого медленного темпа – низкие объемы экспорта, вызванные плохим урожаем в прошлом году.

В 3 квартале 2025 года рост ВВП Украины составил 2,1% в годовом исчислении, а по сравнению с предыдущим кварталом – 0,8% с учетом сезонных факторов. Это ускорение объясняется бюджетными стимулами, частным потреблением и инвестициями в реконструкцию. Темпы восстановления экономики будут и дальше повышаться, что подтверждает прогноз на 4 квартал – рост до 3,4%. Согласно данным Министерства экономики Украины, в ноябре 2025 года рост реального ВВП ускорился до 5,3% по сравнению с 2,3% в октябре, что стало возможным благодаря сельскому хозяйству, торговле, строительству и промышленности, поддерживаемым международной помощью и внутренним финансированием восстановления инфраструктуры и производства.

Инфляция снижается, гривна стабильна

Инфляция в Украине в 2025 году демонстрировала тенденцию к снижению после пика в мае. По данным НБУ, в октябре инфляция замедлилась до 10,9% в годовом исчислении, а в месячном – выросла на 0,9%. В ноябре показатель снизился до 9,3%, продолжая тренд с максимума 15,9% в мае. МВФ прогнозирует инфляцию на уровне 12,6% в 2025 году.

Чтобы удержать под контролем инфляционные процессы, украинский регулятор снова использовал механизм с изменением учетной ставки. НБУ в 2025 году сначала повысил ключевую ставку с 14,5% до 15,5% в марте, а затем удерживал ее стабильной на уровне 15,5% в течение оставшегося года. Это решение направлено на обеспечение финансовой стабильности и контроль инфляционных рисков, несмотря на тенденцию к снижению инфляции.

Курс гривны к основным валютам в 2025 году демонстрировал относительную стабильность, несмотря на давление от войны и глобальных тенденций. В третьем квартале гривна держалась в диапазоне 41-42 гривны за доллар США, благодаря интервенциям НБУ на уровне $2-4 млрд ежемесячно. По сравнению с концом 2024 года, когда курс составил 42,06 гривны за доллар, в 2025 году наблюдалось умеренное ослабление гривны, но без резких колебаний. Эта стабилизация курса поддерживается монетарной политикой, но зависит от объемов экспорта и международной помощи, что делает гривну уязвимой к внешним шокам.

Прогноз на 2026 год от НБУ предусматривает среднегодовой курс на уровне 45,7 грн за доллар и 49,4 грн за евро, с учетом среднего курса евро к доллару 1,081. Долгосрочный прогноз отмечает высокую вероятность сохранения курса около 45,7 гривны за доллар в течение 6 месяцев и более, как заложено в государственном бюджете на 2026 год.

Рынок труда: снижение безработицы из-за демографии

Рынок труда в Украине в 2025 году показал признаки стабилизации, с уровнем безработицы, который снизился до исторического минимума за все время полномасштабной войны, и по прогнозу МВФ составит 11,6%, хотя уровень бедности вырос до 25,2%.

Европейский банк реконструкции и развития также указывает на цифру 12%, отмечая растущие трудности в наборе персонала из-за мобилизации и эмиграции. Согласно отчетам ЕБРР, дефицит кадров усугубляется: около 75% украинских работодателей жалуются на критическую нехватку специалистов. Это происходит на фоне того, что более 6,7 миллионов украинцев остаются за границей как беженцы, что существенно ограничивает внутренний рынок труда. Кроме того, реальная заработная плата в отдельных дефицитных секторах выросла на 15-20%, поскольку бизнес вынужден конкурировать за существующих работников в условиях мобилизационных процессов.

Внешняя торговля: дефицит и зависимость от импорта

Внешняя торговля Украины в 2025 году характеризовалась ростом дефицита из-за падения экспорта и роста импорта. За 9 месяцев экспорт сократился на 4,7% до $39,4 млрд, в то время как импорт вырос. За 11 месяцев оборот торговли достиг $112,2 млрд, с импортом $75,4 млрд и экспортом $36,8 млрд.

Экспорт полуфабрикатов стали снизился на 30,5% за январь-ноябрь. Зерновые культуры показали рост в первой половине декабря с экспортом 3 млн тонн в ноябре. В третьем квартале импорт из Европейского Союза снизился на 5,8%, экспорт – на 5,3%. Импорт электрогенераторов утроился до $1,51 млрд, преимущественно из ЕС.

Михаил Непран, вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины отмечает: "В 2025 году четко проявился разрыв между физическими и денежными объемами экспорта. Украина вывозила значительные объемы продукции, но валютная выручка была меньше из-за падения цен".

Потери аграрного сектора из-за неурожая

Сельское хозяйство Украины в 2025 году столкнулось с вызовами из-за военных действий и неблагоприятных погодных условий, что привело к уменьшению урожая по сравнению с предыдущими годами. По данным Кабинета Министров Украины, на 14 ноября 2025 года собрано 47 936 500 тонн зерновых культур с площади 9 825 600 гектаров. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует общий урожай масличных культур на уровне около 20,16 млн тонн, что на 1,02 млн тонн меньше, чем 21,18 млн тонн годом ранее, частично из-за уменьшения урожая подсолнечника на 600 тысяч тонн.

Развитие ВПК

Военно-промышленный комплекс Украины в 2025 году продемонстрировал стремительный рост, превратившись из небольшого сектора в мощную отрасль, обеспечивающую оборонные потребности страны и влияющую на глобальный рынок вооружений. По данным Министерства обороны Украины, объем ВПК вырос с $1 млрд. в 2022 году до $35 млрд. в 2025 году, что является одним из самых быстрых темпов роста в Европе. Количество предприятий по производству вооружений расширилось до 900 компаний, большинство из которых частные, а производство боеприпасов значительно увеличилось с расширением изготовления ракетного оружия.

В 2025 году производство беспилотных летательных аппаратов достигло 4,5 млн. единиц, а с достаточным финансированием могло бы достичь 8 миллионов, как отметил Президент Украины Владимир Зеленский. Производство артиллерийских и минометных снарядов выросло в 25 раз по сравнению с 2022 годом, а сектор охватывает около 700 производителей, трудоустраивающих более 300 тысяч специалистов. По последним оценкам, более 500 предприятий занимаются оборонным сектором, из которых около 400 частных (рост с 2022 года в 8 раз) и около 100 государственных.

В 2025 году Украина направила в защиту государства каждую четвертую гривну по производимым товарам и услугам (свыше 26% ВВП). Общий оборонный бюджет составил более $53 млрд, из которых почти $18 млрд пошли непосредственно на изготовление и закупку оружия. Отдельное внимание уделили "армии дронов" – на производство беспилотников в смете заложили более $1 млрд.

Украинский оборонный кластер Brave1 активно инвестирует в военные разработки: по состоянию на август 2025 года разработчики получили более 600 грантов на общую сумму около $50 млн. Всего в бюджете этого года на поддержку оборонных стартапов заложили свыше $71 млн. В зависимости от сложности проекта, государство выделяет их 1 идей.

Показатели 2025:

— объем ВПК – $35 млрд

— количество предприятий — 900

— производство беспилотных аппаратов – 4,5 млн единиц

— расходы на оборону – 26,3% ВВП

— гранты Brave1 – $50 млн (600 грантов)

Иностранные инвестиции

Вопреки войне, иностранный бизнес продолжает вкладывать деньги в Украину: в 2025 году объем инвестиций постепенно растет. Только за второй квартал прошлого года в экономику поступило $388 млн. Положительная динамика сохранилась и осенью: в октябре инвесторы вложили $232 млн, что больше сентябрьского показателя. Главным партнером остается ЕБРР, который планирует профинансировать проекты в Украине как минимум на $1,56 млрд до конца года. В перспективе страна рассчитывает получить сотни миллиардов долларов от международных партнеров на масштабное восстановление.

Еврокомиссия согласовала выделение 2,3 млрд евро в виде грантов и финансовых гарантий. Между тем, на конгрессе в Варшаве офис UkraineInvest представил конкретные бизнес-проекты на сумму $12 млрд. Отдельным стратегическим направлением станет сотрудничество с Фондом реконструкции США-Украина — оно поможет интегрировать украинскую добычу полезных ископаемых в западное производство. Эти деньги должны стать фундаментом для восстановления экономики, однако их реальное поступление напрямую зависит от ситуации на фронте.

Пока перспективы украинской экономики зависят от международной помощи и реформ. 2025 продемонстрировал устойчивость нашего государства: несмотря на войну, страна остается привлекательной площадкой с большим рынком потребления, талантливыми специалистами и богатыми ресурсами. Однако для перехода к стабильному росту одного потенциала маловато. Ключевой задачей на будущее остается развитие финансовых рынков и решительное продолжение реформ, которые позволят превратить иностранную помощь в мощный поток частных инвестиций.

