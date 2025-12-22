Голова Комітету економістів України Андрій Новак в ефірі Ранок.LIVE зазначив, що фінансова підтримка ЄС формує надійну "подушку безпеки" для держави й Національного банку, зокрема через поповнення золотовалютних резервів. Тому чутки, що долар найбижчим часом буде по 50-60 гривень, це не більш як вигадки.

Курс долара по 50-60 гривень: що кажуть економісти

За його словами, це дає НБУ достатні інструменти для підтримки стабільного курсу гривні. Курс, закладений у бюджеті на 2026 рік, традиційно має запас на гірший сценарій, тоді як фактичні показники зазвичай кращі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що деякі фінансові аналітики кажуть, що почався найнебезпечніший для гривні місяць року. Що буде з курсом євро та долара? Чи правда, що американська валюта активно дорожчатиме, і лише завдяки втручанню Національного банку вдасться стримати її ще стрімкіший зліт? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Економічний експерт Данило Монін вважає, що жодного стрімкого зльоту курсу гривні чекати не доводиться. У нас буде рекордне фінансування цього місяця. При цьому економіст звертає увагу, що буде встановлено новий рекорд із резервів наприкінці цього року.

"Але НБУ може провести невелику девальвацію наприкінці грудня. Наприклад, до 43 гривні долар... Євро, швидше за все, залишиться близько 49. Оскільки євро послабшало до долара", – прогнозує Данило Монін.