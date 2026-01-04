Економічні підсумки 2025 року в Україні: інфляція, ринок праці, інвестиції, ВВП та ВПК

2025 рік для української економіки став періодом помірного відновлення на тлі триваючої війни, енергетичних криз та глобальних економічних коливань. Попри складні умови, країна продемонструвала стійкість, досягнувши зростання ВВП, зниження інфляції та певного покращення на ринку праці. Однак, проблеми з експортом, дефіцит торгівельного балансу та залежність від міжнародної допомоги залишаються ключовими викликами для нашої держави.

Економічні підсумки 2025 року в Україні

Уповільнення зростання ВВП

У 2025 році українська економіка повернулася до мінімального зростання після спаду в попередні роки, спричиненого воєнними діями. За оцінками Національного банку України, за підсумками року реальний валовий внутрішній продукт зріс приблизно на 1,9%, що відповідає жовтневому прогнозу установи.

Міжнародний валютний фонд прогнозує ріст української економіки на рівні 2,0% за 2025 рік, тоді як Організація економічного співробітництва та розвитку оцінює його в 2,2%, з подальшим уповільненням до 1,8% у 2026 році. Світовий банк також вказує на уповільнення до 2% через триваючу агресію Росії та обмежені експортні можливості.

Економіка України у 2025 році поступово одужує, проте війна все ще гальмує її розвиток. За прогнозами експертів Віденського інституту міжнародних економічних досліджень (WIIW) ВВП зросте лише на 2%. Головна причина такого повільного темпу — низькі обсяги експорту, спричинені поганим урожаєм минулого року.

У 3 кварталі 2025 року зростання ВВП України склало 2,1% у річному вимірі, а порівняно з попереднім кварталом – +0,8% з урахуванням сезонних факторів. Це прискорення пояснюється бюджетними стимулами, приватним споживанням та інвестиціями в реконструкцію. Темпи відновлення економіки будуть і надалі підвищуватися, що підтверджує прогноз на 4 квартал – зростання до 3,4%. Згідно з даними Міністерства економіки України, у листопаді 2025 року зростання реального ВВП прискорилося до 5,3% порівняно з 2,3% у жовтні, що стало можливим завдяки сільському господарству, торгівлі, будівництву та промисловості, підтримуваних міжнародною допомогою та внутрішнім фінансуванням відновлення інфраструктури та виробництва.

Інфляція знижується, гривня стабільна

Інфляція в Україні протягом 2025 року демонструвала тенденцію до зниження після піку в травні. За даними НБУ, у жовтні інфляція сповільнилася до 10,9% у річному вимірі, а в місячному – зросла на 0,9%. У листопаді показник зменшився до 9,3%, продовжуючи тренд з максимуму 15,9% у травні. МВФ прогнозує інфляцію на рівні 12,6% на кінець 2025 року.

Щоб втримати під контролем інфляційні процеси, український регулятор знову використав механізм зі зміною облікової ставки. НБУ у 2025 році спочатку підвищив ключову ставку з 14,5% до 15,5% у березні, а потім утримував її стабільною на рівні 15,5% протягом решти року. Це рішення спрямоване на забезпечення фінансової стабільності та контроль інфляційних ризиків, попри тенденцію до зниження інфляції.

Курс гривні до основних валют у 2025 році демонстрував відносну стабільність, попри тиск від війни та глобальних тенденцій. У третьому кварталі гривня трималася в діапазоні 41-42 гривні за долар США, завдяки інтервенціям НБУ на рівні $2-4 млрд щомісяця. Порівняно з кінцем 2024 року, коли курс становив 42,06 гривні за долар, у 2025 році спостерігалося помірне послаблення гривні, але без різких коливань. Ця стабілізація курсу підтримується монетарною політикою, але залежить від обсягів експорту та міжнародної допомоги, що робить гривню вразливою до зовнішніх шоків.

Прогноз на 2026 рік від НБУ передбачає середньорічний курс на рівні 45,7 гривні за долар та 49,4 гривні за євро, з урахуванням середнього курсу євро до долара 1,081. Довгостроковий прогноз вказує на високу ймовірність збереження курсу близько 45,7 гривні за долар протягом 6 місяців і більше, як закладено в державному бюджеті на 2026 рік.

Ринок праці: зниження безробіття через демографію

Ринок праці в Україні у 2025 році показав ознаки стабілізації, з рівнем безробіття, що знизився до історичного мінімуму за весь час повномасштабної війни, та за прогнозом МВФ, становитиме 11,6%, хоча рівень бідності зріс до 25,2%.

Європейський банк реконструкції та розвитку також вказує на цифру 12%, зазначаючи про зростаючі труднощі в наборі персоналу через мобілізацію та еміграцію. Відповідно до звітів ЄБРР, дефіцит кадрів посилюється: близько 75% українських роботодавців скаржаться на критичну нестачу фахівців. Це відбувається на тлі того, що понад 6,7 мільйона українців залишаються за кордоном як біженці, що суттєво обмежує внутрішній ринок праці. Крім того, реальна заробітна плата в окремих дефіцитних секторах зросла на 15-20%, оскільки бізнес змушений конкурувати за наявних працівників в умовах мобілізаційних процесів.

Зовнішня торгівля: дефіцит і залежність від імпорту

Зовнішня торгівля України у 2025 році характеризувалася зростанням дефіциту через падіння експорту та зростання імпорту. За 9 місяців експорт скоротився на 4,7% до $39,4 млрд, тоді як імпорт зріс. За 11 місяців оборот торгівлі сягнув $112,2 млрд, з імпортом $75,4 млрд та експортом $36,8 млрд.

Експорт напівфабрикатів сталі зменшився на 30,5% за січень-листопад. Зернові культури показали зростання в першій половині грудня, з експортом 3 млн тонн у листопаді. У третьому кварталі імпорт з Європейського Союзу зменшився на 5,8%, експорт – на 5,3%. Імпорт електрогенераторів потроївся до $1,51 млрд, переважно з ЄС.

Михайло Непран, віцепрезидент Торгово-промислової палати України зазначає: "У 2025 році чітко проявився розрив між фізичними та грошовими обсягами експорту. Україна вивозила значні обсяги продукції, але валютна виручка була меншою через падіння цін".

Втрати аграрного сектору через неврожай

Сільське господарство України у 2025 році зіткнулося з викликами через воєнні дії та несприятливі погодні умови, що призвело до зменшення врожаю порівняно з попередніми роками. За даними Кабінету Міністрів України, станом на 14 листопада 2025 року зібрано 47 936 500 тонн зернових культур з площі 9 825 600 гектарів. Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує загальний урожай олійних культур на рівні близько 20,16 млн тонн, що на 1,02 млн тонн менше, ніж 21,18 млн тонн роком раніше, частково через зменшення врожаю соняшнику на 600 тисяч тонн.

Розвиток ВПК

Військово-промисловий комплекс України у 2025 році продемонстрував стрімке зростання, перетворившись з невеликого сектора на потужну галузь, що забезпечує оборонні потреби країни та впливає на глобальний ринок озброєнь. За даними Міністерства оборони України, обсяг ВПК зріс з $1 млрд у 2022 році до $35 млрд у 2025 році, що є одним з найшвидших темпів зростання в Європі. Кількість підприємств з виробництва озброєнь розширилася до 900 компаній, більшість з яких приватні, а виробництво боєприпасів значно збільшилося, з розширенням виготовлення ракетної зброї.

У 2025 році виробництво безпілотних літальних апаратів сягнуло 4,5 млн одиниць, а з достатнім фінансуванням могло б досягти 8 мільйонів, як зазначив Президент України Володимир Зеленський. Виробництво артилерійських та мінометних снарядів зросло в 25 разів порівняно з 2022 роком, а сектор охоплює близько 700 виробників, які працевлаштовують понад 300 тисяч спеціалістів. За останніми оцінками, понад 500 підприємств займаються оборонним сектором, з яких близько 400 приватні (зростання з 2022 року у 8 разів), та близько 100 державних.

У 2025 році Україна спрямувала на захист держави кожну четверту гривню з вироблених товарів та послуг (понад 26% ВВП). Загальний оборонний бюджет склав понад $53 млрд, з яких майже $18 млрд пішли безпосередньо на виготовлення та закупівлю зброї. Окрему увагу приділили "армії дронів" — на виробництво безпілотників у кошторисі заклали понад $1 млрд.

Український оборонний кластер Brave1 активно інвестує у військові розробки: станом на серпень 2025 року розробники отримали понад 600 грантів на загальну суму близько $50 млн. Загалом у цьогорічному бюджеті на підтримку оборонних стартапів заклали понад $71 млн. Залежно від складності проєкту, держава виділяє винахідникам від $12 до $192 тисяч на реалізацію їхніх ідей.

Показники 2025 року:

- Обсяг ВПК — $35 млрд

- Кількість підприємств — 900

- Виробництво безпілотних апаратів — 4,5 млн одиниць

- Видатки на оборону — 26,3% ВВП

- Гранти Brave1 — $50 млн (600 грантів)

Іноземні інвестиції

Попри війну, іноземний бізнес продовжує вкладати гроші в Україну: у 2025 році обсяг інвестицій поступово зростає. Лише за другий квартал року в економіку надійшло $388 млн. Позитивна динаміка збереглася і восени: у жовтні інвестори вклали $232 млн, що більше за вересневий показник. Головним партнером залишається ЄБРР, який планує профінансувати проєкти в Україні щонайменше на $1,56 млрд до кінця року. У перспективі країна розраховує отримати сотні мільярдів доларів від міжнародних партнерів на масштабну відбудову.

Єврокомісія погодила виділення 2,3 млрд євро у вигляді грантів та фінансових гарантій. Тим часом на конгресі у Варшаві офіс UkraineInvest представив конкретні бізнес-проєкти на суму $12 млрд. Окремим стратегічним напрямком стане співпраця з Фондом реконструкції США-Україна — він допоможе інтегрувати український видобуток корисних копалин у західне виробництво. Ці гроші мають стати фундаментом для відбудови економіки, проте їхнє реальне надходження напряму залежить від ситуації на фронті.

Наразі, перспективи української економіки залежать від міжнародної допомоги та реформ. 2025 рік продемонстрував стійкість нашої держави: попри війну, країна залишається привабливим майданчиком з великим ринком споживання, талановитими фахівцями та багатими ресурсами. Проте для переходу до стабільного зростання одного потенціалу замало. Ключовим завданням на майбутнє залишається розвиток фінансових ринків та рішуче продовження реформ, які дозволять перетворити іноземну допомогу на потужний потік приватних інвестицій.

