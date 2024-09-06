Что происходит с рынком труда в Украине: почему работодатели вынуждены повышать зарплаты

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Улучшение энергетической ситуации в Украине в августе 2024 года способствовало росту спроса на рабочую силу и количества работников. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (сентябрь 2024 года).
Деньги. Фото: из открытых источников
По информации Национального банка Украины, количество вакансий в августе продолжило увеличиваться на фоне оживления экономической активности. Наибольший рост был зафиксирован в отраслях охраны и безопасности (в 4,6 раза г/г), телекоммуникаций (на 45% г/г) и здравоохранения (на 34% г/г).
После шока, вызванного проблемами с энергоснабжением в предыдущие месяцы, в августе возобновился рост количества работников. Спрос на рабочую силу остается высоким, а количество вакансий в ключевых секторах экономики продолжает расти, отметили в НБУ.
В то же время, как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в прифронтовых областях значительные сложности с поиском работы отмечают местные жители. Ограниченный доступ к обучению по повышению квалификации удерживает их от активного поиска работы: только 13% опрошенных в этих регионах не имеют работы и ищут ее, в то время как 7% планируют открыть собственный бизнес.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинцы не могут уйти от повышения налогов, заявил финансист Сергей Фурса. Более того, по его словам, в Украине с начала войны сложилась уникальная ситуация — до сих пор не были повышены налоги.
Новости