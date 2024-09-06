Что происходит с рынком труда в Украине: почему работодатели вынуждены повышать зарплаты

Улучшение энергетической ситуации в Украине в августе 2024 года способствовало росту спроса на рабочую силу и количества работников. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (сентябрь 2024 года).

Деньги. Фото: из открытых источников

По информации Национального банка Украины, количество вакансий в августе продолжило увеличиваться на фоне оживления экономической активности. Наибольший рост был зафиксирован в отраслях охраны и безопасности (в 4,6 раза г/г), телекоммуникаций (на 45% г/г) и здравоохранения (на 34% г/г).

После шока, вызванного проблемами с энергоснабжением в предыдущие месяцы, в августе возобновился рост количества работников. Спрос на рабочую силу остается высоким, а количество вакансий в ключевых секторах экономики продолжает расти, отметили в НБУ.

В то же время, как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в прифронтовых областях значительные сложности с поиском работы отмечают местные жители. Ограниченный доступ к обучению по повышению квалификации удерживает их от активного поиска работы: только 13% опрошенных в этих регионах не имеют работы и ищут ее, в то время как 7% планируют открыть собственный бизнес.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинцы не могут уйти от повышения налогов, заявил финансист Сергей Фурса. Более того, по его словам, в Украине с начала войны сложилась уникальная ситуация — до сих пор не были повышены налоги.

"В начале войны даже делались налоговые льготы. И это впервые произошло в истории человечества. Когда страна находится в войне, причем такой масштабной войне, затрагивающей всю твою территорию и нуждающейся в мобилизации, а в стране не повышаются налоги. Да не бывает. Ибо война это дорого. Очень дорого. И всегда сопровождается повышением налогов. Даже в России сейчас наблюдается самый большой в истории рост налогов. Хотя мы все привыкли верить, что у России есть какие-то нескончаемые ресурсы", — заявил Фурса.



