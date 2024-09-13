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Экснардеп не уплатил более 71 миллиона гривен налогов

Бывшему народному депутату Украины поставлено в известность о подозрении в уклонении от уплаты более 71 млн грн налогов

сегодня, 10:56
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Недилько Ксения

По данным следствия, бывший народный избранник I, III-VII созывов вопреки ограничениям, установленным законодательством, создал за границей сеть компаний, оформленных на него или подконтрольных ему лиц и ближайших родственников. Он осуществлял фактическое управление их хозяйственной деятельностью. Эти компании среди прочего получали на банковские счета денежные средства сомнительного происхождения, которые перечислялись на счета экснардепа. В дальнейшем он распоряжался этими средствами по своему усмотрению, размещая их на условиях депозита. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генпрокурора Украины.

Экснардеп не уплатил более 71 миллиона гривен налогов

Бывший нардеп. Фото: Офис Генпрокурора

В течение 2011-2018 годов подозреваемый получил доход в общей сумме 387,6 млн. грн., который подлежал налогообложению. Он скрыл факт получения этого дохода и не отразил его в налоговой отчетности. Следовательно, не начислен и не уплачен в государственный бюджет налог на доходы физических лиц и военный сбор.

По результатам проведенных судебно-экономических экспертиз установлено уклонение подозреваемым от уплаты налогов на общую сумму 71,4 млн. грн.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора народному депутату Украины поставлено в известность о подозрении в уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Досудебное расследование – ГБР, оперативное сопровождение – СБУ.

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Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Налоговая имеет информацию о доходах украинцев на OnlyFans – нардеп

Государственная налоговая служба получила данные о доходах украинцев на платформе OnlyFans , которую часто используют для создания эротического контента. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в Telegram, информирует портал "Комментарии". Он отметил, что с таких иностранных доходов нужно платить налоги, а нарушителям грозит штраф.



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