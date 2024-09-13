Экснардеп не уплатил более 71 миллиона гривен налогов

По данным следствия, бывший народный избранник I, III-VII созывов вопреки ограничениям, установленным законодательством, создал за границей сеть компаний, оформленных на него или подконтрольных ему лиц и ближайших родственников. Он осуществлял фактическое управление их хозяйственной деятельностью. Эти компании среди прочего получали на банковские счета денежные средства сомнительного происхождения, которые перечислялись на счета экснардепа. В дальнейшем он распоряжался этими средствами по своему усмотрению, размещая их на условиях депозита. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генпрокурора Украины.

Бывший нардеп. Фото: Офис Генпрокурора

В течение 2011-2018 годов подозреваемый получил доход в общей сумме 387,6 млн. грн., который подлежал налогообложению. Он скрыл факт получения этого дохода и не отразил его в налоговой отчетности. Следовательно, не начислен и не уплачен в государственный бюджет налог на доходы физических лиц и военный сбор.

По результатам проведенных судебно-экономических экспертиз установлено уклонение подозреваемым от уплаты налогов на общую сумму 71,4 млн. грн.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора народному депутату Украины поставлено в известность о подозрении в уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Досудебное расследование – ГБР, оперативное сопровождение – СБУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Налоговая имеет информацию о доходах украинцев на OnlyFans – нардеп

Государственная налоговая служба получила данные о доходах украинцев на платформе OnlyFans , которую часто используют для создания эротического контента. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в Telegram, информирует портал "Комментарии". Он отметил, что с таких иностранных доходов нужно платить налоги, а нарушителям грозит штраф.