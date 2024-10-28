Эксперт объяснил возможный финт с повышением налогов и тысячей Зеленского

В СМИ и соцсети все продолжают обсуждать так называемую "тысячу Зеленского", но, пока нет ясности с ключевым вопросом – источником происхождения этих денег, все разговоры бессмысленны. Как передает портал "Комментарии", об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Тысяча Зеленского. Фото из открытых источников

В то же время эксперт обратил внимание на то, как власти пытались подводить страну к необходимости повышения налогов. И вот теперь, несмотря на то, что есть огромные дефицит с бюджетом и никуда не исчезла необходимость искать дополнительные средства на оборону, появляются идея о том, чтобы раздать людям по 1000 грн.

"Если говорить грубо, то на сегодняшний день у нас в едином демографическом реестре примерно 27-28 млн населения. Чтобы раздать этим людям по 1000 гривен, нужно 27-28 млрд. И это при том, что у нас с вами дефицит затрат на оборону – полтриллиона, которые непонятно, откуда собирать, потому что все налоги, которые планируются, до конца года дадут только 30 млрд. То есть, выходит, что мы хотим собрать с населения налогов на 30 млрд и эти же 30 млрд раздать людям. Напрашивается следующий вопрос: источник этих средств – это средства от кредита, который нам дают наши партнёры? Речь о 50 миллиардах долларов. Или есть какой-то другой источник? Но для того, чтобы определить логику всего этого процесса, нужно в любом случае понимать источник", – говорит эксперт.

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