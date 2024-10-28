Эксперт объяснил возможный финт с повышением налогов и тысячей Зеленского

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Кравцев Сергей
В СМИ и соцсети все продолжают обсуждать так называемую "тысячу Зеленского", но, пока нет ясности с ключевым вопросом – источником происхождения этих денег, все разговоры бессмысленны. Как передает портал "Комментарии", об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Тысяча Зеленского. Фото из открытых источников
В то же время эксперт обратил внимание на то, как власти пытались подводить страну к необходимости повышения налогов. И вот теперь, несмотря на то, что есть огромные дефицит с бюджетом и никуда не исчезла необходимость искать дополнительные средства на оборону, появляются идея о том, чтобы раздать людям по 1000 грн.
Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что с декабря каждый украинец может получить тысячу гривен. По словам президента, программа получит название "єПоддержка" и позволит украинцам полученные средства тратить на оплату коммунальных услуг, лекарственных средств, книг и товаров украинского производства. Компания Active Group спросила в украинцев об их отношении к раздаче тысячи гривен от Зеленского.
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