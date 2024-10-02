Главу НБУ попросили дать прогноз курса гривны на 2025 год: что тот ответил

Валютный рынок Украины будет постепенно возвращаться к нормальным условиям функционирования. В то же время, Национальный банк не будет отходить от правила. Поэтому не даст прогноз по курсу гривны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время мероприятия "Диалоги по NV о будущем. Бизнес и война" на платформе Youtube сделал глава НБУ Андрей Пышный.

Курс валют. Фото: из открытых источников

Говоря о курсовых ожиданиях на 2025 год, курсе в бюджете и требованиях МВФ Андрей Пышный заявил, что он сознательно не будет даже предполагать, каким будет курс гривны в 2025 году.

"НБУ в течение этой войны декларирует очень четкий тезис: мы будем обеспечивать устойчивость валютного рынка, мы будем возвращать функционирование валютного рынка, – то, к чему мы привыкли и что делает нас сильнее, – рыночные отношения, нормальность, то, что существовало до войны. Несмотря на шоки войны, мы работаем над этим", — отметил глава НБУ.

Он напомнил, что уже исполнился ровно год, как НБУ отказался от фиксации курса и перешел в режим "курсовой гибкости".

"С 3 октября 2023 года НБУ отказался от одной из самых жестких антикризисных мер фиксации курса и вернулся в режим управляемой гибкости. Это была часть стратегии, принятой в июне 2023 года и являющейся частью наших договоренностей с МВФ, это Стратегия валютной либерализации", – сказал Пышный.

Отметим, в то же время исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эксклюзивном интервью нашему порта высказал мнение, что есть смысл ориентироваться на контрольные цифры госбюджета, есть смысл ориентироваться на бюджетную декларацию и прогноз на будущий год.

"На сегодняшний момент всё достаточно чётко совпадает. То есть, другими словами, пока из того, что мы можем видеть, то тенденции до конца этого года – плюс-минус курс 42 грн за доллар. Среднегодовой курс на будущий год – 45 грн за доллар. Это значит, что начинаем 42, а заканчиваем 47,5. Речь идет о тренде, а уже чем он будет сопровождаться усилением или ослаблением – это не принципиально. Главное понимать общий тренд", – говорит Олег Пендзин.



