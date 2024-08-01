Как изменится курс гривны: чего ждать украинцам до конца года

Доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины и народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает, что курс гривны будет стабилен в августе и начнет меняться с сентября, а до конца года выйдет на заложенный показатель в бюджете Украины.



Каким будет курс гривны. Фото из открытых источников

Гривна начала ослабевать по отношению к доллару в июле и лишь в конце месяца НБУ несколько усилил национальную валюту. Однако по словам Алексея Плотникова, эта тенденция не будет продолжительной и гривна начнет дальше падать по отношению к доллару.

"Не следует думать, что это какая-то тенденция, потому что гривна будет дешеветь. В результате она выйдет на тот показатель, который закладывался в государственный бюджет, то есть на 41 с копейками за доллар до конца года", – считает доктор экономических наук.

Однако Плотников отмечает, что в августе не следует ожидать изменения курса гривны. По его словам, у украинцев нет чрезвычайного спроса на иностранную валюту, такая же ситуация и среди импортеров. Кроме того, в Украине прошел нормально процесс реструктуризации госдолга и теперь стране не грозит дефолт. Экономист указывает, что процесс падения курса гривны будет медленным и начнется с сентября.

"Это будет происходить медленно, начиная с сентября и, если не будет никаких чрезвычайных вещей, то к концу года она выйдет на те параметры, которые заложены правительством", — добавил эксперт.

Отметим, что в бюджет на 2024 год средний курс заложен на уровне 40,7 гривны за доллар, а до конца года ожидается 42,1 гривны за доллар.

Больше о том, что будет происходить с гривной на финансовых рынках, читайте в нашем материале: "Что будет с курсом в августе: чего ожидать от НБУ ".

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