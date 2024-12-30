Курс доллара впервые превысил отметку 42 гривны

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. В последний день года доллар обновил исторический максимум. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс гривны. Фото из открытых источников

Официальный курс на 31 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 42,039 гривен за 1 доллар (+0,0987 грн).

Предыдущий максимум был 24 декабря — 41,9910 грн/доллар.

С начала года курс вырос на 4 гривны (на 10,7%) с 37,98 грн/доллар на 31 декабря 2023 года.

Официальный курс евро составит 43,9266 гривен за 1 евро (+0,1787 грн).

На межбанке сегодня курс вырос на 11 копеек до 42,06-42,09 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

На наличном рынке курс доллара подпрыгнул на 20 копеек до 42,40 гривен.

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Также издание "Комментарии" сообщало – роль обменного курса гривны к доллару в Украине остается значительной. В то же время происходит процесс перехода роли номинального якоря монетарной политики НБУ от курса к инфляции. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию The Page рассказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

"Мы уже видим, что несмотря на колебания курса после отказа от его фиксации и периоды увеличения этих колебаний, инфляционные ожидания оставались достаточно устойчивыми. То есть инфляция все больше приобретает роль номинального якоря", — заявил представитель Нацбанка.



