Нардеп: прибыль OnlyFans составила почти полмиллиарда долларов

В 2023 году прибыль компании составила 485 миллионов долларов при доходе в 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает портал "Комментарии".

Леонид Радвинский. Фото из открытых источников

Платформа имеет более 305 миллионов пользователей, которые потратили 6,6 миллиарда долларов на подписки.

Нардеп отметил, что владелец Леонид Радвинский получил большие дивиденды, в том числе 472 миллиона долларов за один год, что сделало его одним из самых богатых американцев.

"Сейчас OnlyFans стремится расширить свои возможности, в частности, через запуск видеоплатформы OFTV, где планируют размещать лицензированный контент на другие стриминговые сервисы", – отметил Железняк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Налоговая имеет информацию о доходах украинцев на OnlyFans – нардеп

Государственная налоговая служба получила данные о доходах украинцев на платформе OnlyFans , которую часто используют для создания эротического контента. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в Telegram , информирует портал "Комментарии".

Он отметил, что с таких иностранных доходов нужно платить налоги, а нарушителям грозит штраф. "Налоговой получена информация о гражданах Украины — создателях платного контента на "OnlyFans". Сфера создания платного контента на интернет-платформе "OnlyFans" гражданами Украины стремительно растет. Количество аккаунтов увеличивается в среднем в три раза ежегодно", — написал Гетманцев.

По его словам, полученная налоговиками информация свидетельствует о том, что некоторые пользователи платформы получают за созданный контент значительные средства.

"Например, гражданкой "С" получено за создание платного контента на интернет-платформе "OnlyFans" за несколько лет свыше $4 млн. Также гражданкой "К" от указанной деятельности получено более $3 млн, а гражданкой "Б" — около $1,8 млн. Как вам суммы?", – заметил Гетманцев.

Он напомнил, что такие иностранные доходы следует задекларировать в Украине в предусмотренный законодательством срок, уплатив с них налоги.