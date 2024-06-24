НБУ опровергает фейки: поврежденные банкноты все еще принимаются к обмену

Национальный банк Украины (НБУ) развенчал фейк, распространенный псевдоэкспертами, пытавшимися ввести в заблуждение украинцев по обмену поврежденных банкнот. Слухи о якобы запрещении приема купюр с определенными повреждениями оказались ничем иным, как фейком. НБУ официально подтвердил, что правила обмена остаются прежними.

НБУ не изменял правила обмена поврежденных купюр





"Национальный банк не принимал решений о запрете приема купюр, поврежденных водой, огнем, химикатами или жидкостями, площадь которых может стать менее 55% от первоначальной", — говорится в сообщении НБУ.





Как обменять поврежденные банкноты?

Согласно правилам НБУ, поврежденные банкноты могут быть приняты для обмена, если они сохранили более 55% своей первоначальной площади. Это правило помогает предотвращать мошенничество, такое как попытка сдать две половинки одной купюры в отдельности. Банкноты, удовлетворяющие этому критерию, можно обменять на новые или зачислить на счет в банке.

Украинцы, желающие обменять поврежденные банкноты, могут обратиться в Национальный банк или в любой уполномоченный банк. Важно предоставить детали ситуации, приведшей к повреждению банкнот, и соблюдать правила, не разделяя склеенные банкноты самостоятельно.

В период военного положения Нацбанк упростил процесс обмена поврежденных банкнот. Теперь можно скорее обменять банкноты, если до их разъединения они сохранили не менее 55% своей площади. Для обмена не требуется детальное исследование банкнот.

Куда обращаться?

Подразделения НБУ работают в Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской областях и Киеве. Уполномоченными банками являются АО "Сбербанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк" и АО "ПУМБ".

Напомним, что с 22 июня этого года Национальный банк Украины вводит запрет на использование кредитных средств для оплаты услуг азартных игр. Это решение было объявлено после состоявшегося сегодня заседания Правления НБУ.