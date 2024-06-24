НБУ опровергает фейки: поврежденные банкноты все еще принимаются к обмену

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Черновалова Кристина
Национальный банк Украины (НБУ) развенчал фейк, распространенный псевдоэкспертами, пытавшимися ввести в заблуждение украинцев по обмену поврежденных банкнот. Слухи о якобы запрещении приема купюр с определенными повреждениями оказались ничем иным, как фейком. НБУ официально подтвердил, что правила обмена остаются прежними.
НБУ не изменял правила обмена поврежденных купюр
Согласно правилам НБУ, поврежденные банкноты могут быть приняты для обмена, если они сохранили более 55% своей первоначальной площади. Это правило помогает предотвращать мошенничество, такое как попытка сдать две половинки одной купюры в отдельности. Банкноты, удовлетворяющие этому критерию, можно обменять на новые или зачислить на счет в банке.
Украинцы, желающие обменять поврежденные банкноты, могут обратиться в Национальный банк или в любой уполномоченный банк. Важно предоставить детали ситуации, приведшей к повреждению банкнот, и соблюдать правила, не разделяя склеенные банкноты самостоятельно.
В период военного положения Нацбанк упростил процесс обмена поврежденных банкнот. Теперь можно скорее обменять банкноты, если до их разъединения они сохранили не менее 55% своей площади. Для обмена не требуется детальное исследование банкнот.
Подразделения НБУ работают в Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской областях и Киеве. Уполномоченными банками являются АО "Сбербанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк" и АО "ПУМБ".
Напомним, что с 22 июня этого года Национальный банк Украины вводит запрет на использование кредитных средств для оплаты услуг азартных игр. Это решение было объявлено после состоявшегося сегодня заседания Правления НБУ.
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