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НБУ ввел новые ограничения на использование кредитных средств

НБУ запретил использование кредитных средств для участия в азартных играх

сегодня, 14:28
Автор:
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Черновалова Кристина
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С 22 июня текущего года Национальный банк Украины вводит запрет на использование кредитных средств для оплаты услуг азартных игр. Это решение было объявлено после состоявшегося сегодня заседания Правления НБУ.

НБУ ввел новые ограничения на использование кредитных средств

НБУ запретил использование кредитных средств для участия в азартных играх

Новая политика запрещает банковские переводы на счета операторов азартных игр, если они производятся за счет кредитных средств. По словам представителей Нацбанка, этот шаг направлен на то, чтобы уменьшить финансовые риски для граждан и повысить стабильность в стране.

"Национальный банк Украины с 22 июня 2024 г. вводит запрет на проведение платежных операций клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх за счет средств, полученных на условиях кредита", — говорится в сообщении.

Ранее правительство также приняло меры для ограничения рекламы азартных игр в интернете, направленных на защиту потребителей.

Все финансовые учреждения теперь должны пересмотреть свои политики и внести изменения в свои системы для внедрения этих новых правил, которые стартуют со следующей недели.

Читайте на портале "Комментарии" - Украинские банки, магазины и другие юридические лица больше не имеют права принимать некоторые банкноты гривны, в частности, такое решение было принято Национальным банком в связи с изменениями в правилах приема и обработки банкнот.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский ввел решение РНБО "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет". Тексты соответствующего указа №234/2024 и решения СНБО (оба от 20 апреля) опубликованы на сайте главы государства. Что можно сказать об этом решении, учитывая, что многие операторы гемблинга в стране работают не совсем в рамках украинского законодательства, скрывая имитацию игровых автоматов в своих мгновенных лотереях? Как вы оцениваете шаг, который военным запретят доступ к казино? Будет ли выполняться все, что прописано в решении СНБО? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-vprovadjuye-zaboronu-na-vikoristannya-kreditnih-koshtiv-dlya-uchasti-v-azartnih-igrah
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