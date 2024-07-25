Невероятно, но факт: треть украинских семей живет на менее чем 8 тыс. гривен

В Украине всего 5,4% семей заявили, что их среднемесячный доход превышает 30 тыс. гривен. Большинство украинских семей – более 65% получают менее 18 тыс. гривен ежемесячно. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, сделанные по заказу издания ZN.UA.



Доходы украинских семей. Фото из открытых источников

Во время опроса о материальном положении, украинцев спросили "Каков среднемесячный уровень доходов вашей семьи?", то есть совокупный доход в семье. Оказалось, что треть украинских семей имеет доход менее 8 тыс. гривен. Еще треть семей в Украине зарабатывают от 8 до 18 тыс. гривен.

Совокупный доход в пределах 18-30 тыс. гривен имеют 16% семей, и только 5,4% имеют общую месячную зарплату более 30 тыс. гривен. Также 12,8% опрошенных отказались отвечать на вопросы.

"Ответы достаточно пессимистические, ведь касаются семейного, то есть совокупного дохода. Можем лишь надеяться, что те 12,8%, которые отказались отвечать на этот вопрос, на самом деле подпольные долларовые миллионеры", — пишет издание.

Месячный доход украинских семей

Также украинцев спросили, на что они тратят большинство своих денег. С большим отрывом на первом месте оказались пищевые продукты, за которыми следуют жилье и коммунальные услуги. По словам респондентов, меньше всего денег они тратят на отдых, развлечения, алкоголь, табачные изделия и образование.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как изменились зарплаты украинцев за два года полномасштабной войны.

Также "Комментарии" писали о том, что в Польше посчитали, какую среднюю зарплату получают украинские беженцы. Она в несколько раз выше, чем в Украине.