Святоша Байден не передал Украине ни копейки, несмотря на решение Конгресса

Как утверждает экономист Даниил Монин, уже прошло 2 месяца как Украина ни получала финансирования от Запада. По его словам, последний был транш ЕС – 1,5 млрд евро 25 или 26 апреля.

Деньги для Украины

"И хотя Минфин написал, что Украина договорилась на финансирование ЕС безусловное в размере 27 млрд евро в рамках плана Ukraine Facility на 2024-2027 года и в конце этого месяца получит 1,9 млрд евро или чуть больше 2 млрд долларов я понимаю, что как-то даже деньги от ЕС таят. Ибо мы получили 6 млрд +27 это всего 33 млрд Евро на 4 года. А уже не 50 млрд от ЕС. Потому что 17 млрд вроде как должны были прийти грантами как часть процентов от замороженных рос активов. А с ними пока непонятка. Хотя я слышал про 1.5 млрд в июле возможно в этом году", — сообщил Монин.

При этом он подчеркнул, что Украина не получает никакой финансовой помощи от Соединенных Штатов.

"Что касается святоши Байдена, то США Украине ни копейки не даёт, хотя конгресс США выделил 7.85 млрд до конца этого года. Явно тянут что-то", — говорит эксперт.

С другой стороны, добавляет Монин, там ещё МВФ вероятно в начале июля даст 2.2-2.3 млрд долларов и до конца лета Украине этих денег точно хватит.

"Но все равно, очевидно, что в этом году Украину пока слабо финансово поддерживают. Ибо на табло 11.8 млрд на текущий момент из 37 млрд которые вроде как заложены на поддержку Украины в этом году", — подчеркнул Монин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина оказалась в шаге от дефолта. Дело в том, что Киеву не удалось договориться с обладателями облигаций по реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов, что ставит страну под угрозу дефолта.





