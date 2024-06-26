logo

BTC/USD

61038.63

ETH/USD

3382.41

LTC/USD

71.09

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2024 Святоша Байден не передал Украине ни копейки, несмотря на решение Конгресса
commentss НОВОСТИ Все новости

Святоша Байден не передал Украине ни копейки, несмотря на решение Конгресса

В течение последних двух месяцев Украина не получает финансирование от западных партнеров, говорит экономист Даниил Монин

26 июня 2024, 17:08 comments2639
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как утверждает экономист Даниил Монин, уже прошло 2 месяца как Украина ни получала финансирования от Запада. По его словам, последний был транш ЕС – 1,5 млрд евро 25 или 26 апреля.

Святоша Байден не передал Украине ни копейки, несмотря на решение Конгресса

Деньги для Украины

"И хотя Минфин написал, что Украина договорилась на финансирование ЕС безусловное в размере 27 млрд евро в рамках плана Ukraine Facility на 2024-2027 года и в конце этого месяца получит 1,9 млрд евро или чуть больше 2 млрд долларов я понимаю, что как-то даже деньги от ЕС таят. Ибо мы получили 6 млрд +27 это всего 33 млрд Евро на 4 года. А уже не 50 млрд от ЕС. Потому что 17 млрд вроде как должны были прийти грантами как часть процентов от замороженных рос активов. А с ними пока непонятка. Хотя я слышал про 1.5 млрд в июле возможно в этом году", — сообщил Монин.

При этом он подчеркнул, что Украина не получает никакой финансовой помощи от Соединенных Штатов.

"Что касается святоши Байдена, то США Украине ни копейки не даёт, хотя конгресс США выделил 7.85 млрд до конца этого года. Явно тянут что-то", — говорит эксперт.

С другой стороны, добавляет Монин, там ещё МВФ вероятно в начале июля даст 2.2-2.3 млрд долларов и до конца лета Украине этих денег точно хватит.

"Но все равно, очевидно, что в этом году Украину пока слабо финансово поддерживают. Ибо на табло 11.8 млрд на текущий момент из 37 млрд которые вроде как заложены на поддержку Украины в этом году", — подчеркнул Монин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина оказалась в шаге от дефолта. Дело в том, что Киеву не удалось договориться с обладателями облигаций по реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов, что ставит страну под угрозу дефолта.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/daniil.monin.7/posts/pfbid02gnE1kRu2Bqzwk73R47sJVBp7KphqKZF1MVyG73rDN5RmXNzQP4htGA6SSMbcjLBvl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости