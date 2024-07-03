Украина получила 2,2 млрд долларов от МВФ: куда пойдут деньги

От Международного валютного фонда (МВФ) на счета Украины поступило 2,2 млрд. долларов. В правительстве рассказали, что эти деньги пойдут на финансирование критических расходов бюджета и на зарплаты учителей и медиков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото из открытых источников

Денис Шмыгаль рассказал, что Украина преодолела новый этап программы Extended Fund Facility и получила 2,2 млрд. долларов от МВФ. Общая сумма программы при выполнении всех условий со стороны Украины предусматривает помощь от МВФ в 16 млрд долларов.

"Для их получения Украина проделала важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы — впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ", — сказал Шмыгаль.

Также премьер-министр рассказал, куда в первую очередь будут направлены средства от Международного валютного фонда.

"Перечисленная сумма поможет Правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей", — добавил Шмыгаль и поблагодарил главу МВФ Кристалину Георгиеву и ее команду за поддержку Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитик рассказал об условиях предоставления кредитов для Украины от МВФ. По его словам, даже перед странами Африки не ставились подобные условия. Кроме того, Украина оказалась среди лидеров по долгах перед Международным валютным фондом.

Также "Комментарии" писали, что Всемирный банк изменил категорию Украины по доходам населения. По финансовым показателям Украина поднялась из группы стран с доходом ниже среднего в группу стран с доходом выше среднего.