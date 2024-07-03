Украина получила 2,2 млрд долларов от МВФ: куда пойдут деньги

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Slava Kot
От Международного валютного фонда (МВФ) на счета Украины поступило 2,2 млрд. долларов. В правительстве рассказали, что эти деньги пойдут на финансирование критических расходов бюджета и на зарплаты учителей и медиков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото из открытых источников
Денис Шмыгаль рассказал, что Украина преодолела новый этап программы Extended Fund Facility и получила 2,2 млрд. долларов от МВФ. Общая сумма программы при выполнении всех условий со стороны Украины предусматривает помощь от МВФ в 16 млрд долларов.
Также премьер-министр рассказал, куда в первую очередь будут направлены средства от Международного валютного фонда.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитик рассказал об условиях предоставления кредитов для Украины от МВФ. По его словам, даже перед странами Африки не ставились подобные условия. Кроме того, Украина оказалась среди лидеров по долгах перед Международным валютным фондом.
Также "Комментарии" писали, что Всемирный банк изменил категорию Украины по доходам населения. По финансовым показателям Украина поднялась из группы стран с доходом ниже среднего в группу стран с доходом выше среднего.
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ufo
3 июля 2024, 14:26
Ну как куда? Как обычно распихают по карманам, а отдавать потом будут лохи, т.е. население