Украинцы экономят на повседневных покупках: средний чек

По последним данным Национального банка Украины средние расходы украинцев в магазинах снизились на 5,2% и составили 327 гривен за одну покупку. Также уменьшились и объемы денежных переводов на банковские карты, где средняя сумма перевода упала и теперь составляет 1931 грн.

Средний чек украинцев в магазинах за год снизился

Тем не менее, средняя стоимость онлайн-покупки товаров и услуг наоборот выросла до 541 гривны с прошлогодних 460 гривен.





Ресторанный сектор показывает значительное обновление после пандемических времен. По данным исследования компании Poster, общая выручка общественных заведений увеличилась на 30%. Особенно впечатляющий рост в ресторанах – 37%, где средний чек увеличился до 625 гривен, а посещаемость – на 11%.

Другие отрасли общественного питания также демонстрируют рост: кафе, бары и фастфуд-учреждения отмечают увеличение выручки и средних чеков. По словам рестораторов, не смотря на многочисленные вызовы, большинство из них адаптировали свои стратегии для привлечения и удовлетворения требований современных потребителей.





Напомним, что украинские банки, магазины и другие юридические лица больше не имеют права принимать некоторые банкноты гривны, в частности такое решение было принято Национальным банком в связи с изменениями в правилах приема и обработки банкнот. В разъяснении НБУ указано, что теперь принимать не будут купюры, поврежденные водой, огнем, химикатами или жидкостями, площадь которых во время приемки и обработки может стать менее 55% от первоначальной.

Ранее "Комментарии" писали, что согласно официальным данным Министерства социальной политики Украины , прожиточный минимум в Украине с 2015 до 2024 года претерпел значительные изменения, повысившись почти в 2,5 раза. Так, в 2015 году эта сумма составила 1218 грн, а в 2024 году — 3028 грн.