Украинцы массово скупают валюту: экс-глава Совета НБУ назвал причину

Украинцы предпочитают валюту. С лета 2024 года в доллары переводятся не только новые, но и старые сбережения из-за разбалансирования валютных ожиданий. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook заявил бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Курс гривны. Фото из открытых источников

Бывший глава Совета Нацбанка отметил, анализ гривневой ликвидности банковской системы показывает, что, начиная с июля по нетто-итогу наблюдается полная конвертация новых поступлений гривневых средств в иностранную валюту, то есть конвертируются не только новые потоки, но уже накопленные гривневые сбережения.

"Это сигнализирует о разбалансировании валютных ожиданий и валютной панике", — написал Богдан Данилишин.

Финансист привел данные, по которым всего за июль-сентябрь 2024 года расходы НБУ на поддержку валютного рынка составили 9,2 млрд долларов. В то время как влияние операций Государственной казначейской службы Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также расходов НБУ (по смете, выплате процентов за депсертификатов и др.) суммарно составило 306 млрд гривен, или только 7,5 млрд долларов в эквиваленте иностранной валюты.

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