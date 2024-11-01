logo

BTC/USD

70024.26

ETH/USD

2518.50

LTC/USD

69.09

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2024 Украинцы массово скупают валюту: экс-глава Совета НБУ назвал причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы массово скупают валюту: экс-глава Совета НБУ назвал причину

Украинцы переводят в доллары не только новые, но и старые сбережения, отметил бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин

сегодня, 11:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинцы предпочитают валюту. С лета 2024 года в доллары переводятся не только новые, но и старые сбережения из-за разбалансирования валютных ожиданий. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook заявил бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Украинцы массово скупают валюту: экс-глава Совета НБУ назвал причину

Курс гривны. Фото из открытых источников

Бывший глава Совета Нацбанка отметил, анализ гривневой ликвидности банковской системы показывает, что, начиная с июля по нетто-итогу наблюдается полная конвертация новых поступлений гривневых средств в иностранную валюту, то есть конвертируются не только новые потоки, но уже накопленные гривневые сбережения.

"Это сигнализирует о разбалансировании валютных ожиданий и валютной панике", — написал Богдан Данилишин.

Финансист привел данные, по которым всего за июль-сентябрь 2024 года расходы НБУ на поддержку валютного рынка составили 9,2 млрд долларов. В то время как влияние операций Государственной казначейской службы Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также расходов НБУ (по смете, выплате процентов за депсертификатов и др.) суммарно составило 306 млрд гривен, или только 7,5 млрд долларов в эквиваленте иностранной валюты.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Нацбанке успокаивают, что резких скачков курса гривны по отношению к доллару не будет, курс будет умеренно колебаться в обе стороны, реагируя на изменение рыночных условий, что и дальше будет усиливать адаптивность валютного рынка и экономики. Каков наиболее вероятный прогноз по курсу доллара в последний месяц осени? Что делать украинцам – покупать или продавать валюту? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – по-другому НБУ поступить не мог: Пышный впервые назвал настоящие причины обвала гривны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости