В Украине узаконят криптовалюту: в ВР назвали дату и условия

В 2025 году в Украине может состояться легализация криптовалюты. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. По его словам, Национальный банк Украины в сотрудничестве с экспертами Международного валютного фонда (МВФ) работает над соответствующим законопроектом, который может быть принят в первой половине следующего года.



В Украине легализуют криптовалюту. Фото: QuoteInspector.com

Даниил Гетманцев в интервью YouTube-каналу ASATrепс рассказал об легализации криптовалют, которую планируют сделать в 2025 году.

"У нас будет конкретная официальная позиция от экспертов МВФ по этому законопроекту. Я думаю, что ориентировочно, первый-второй квартал следующего года мы можем уже легализовать крипту и обложить ее соответствующим образом", — рассказал Гетманцев.

По его словам, законопроект находится на стадии доработки, а налогообложение криптовалютных операций планируется на уровне с операциями с ценными бумагами. Это означает, что будет облагаться налогом инвестиционная прибыль. Гетманцев объяснил, что никаких льгот для владельцев криптоактивов не будет предусмотрено.

"Это доход, который вы должны задекларировать и уплатить 18% налога на доходы физических лиц плюс 1,5% военного сбора – пока 1,5%, будет больше", – пояснил Гетманцев.

Попытки легализовать криптовалюты в Украине уже имели место. В 2021 году Верховная Рада приняла закон "О виртуальных активах", однако президент наложил на него вето и внес поправки. Во время войны, попытки изменить налоговое законодательство по криптовалюте не имели успеха. Возобновление работы над законопроектом произошло после того, как Европейский Союз принял регламент для регулирования виртуальных активов.

Интересно, что Украина занимает шестое место в мире по уровню принятия криптовалют, что демонстрирует значительный потенциал для развития в этом направлении.

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