Замена копеек на шаги: как изменятся монеты

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Кравцев Сергей
Новые украинские монеты шаги, которые заменят копейки, будут иметь такую же массу и цвет. Дизайн может немного измениться. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию The Page рассказал директор департамента денежного обращения НБУ Олег Прохода.
Копейки. Фото: из открытых источников
По его словам, соответственно и чеканное оборудование не нужно будет менять и даже существенно перенастраивать.
Директор департамента НБУ рассказал, что реализация инициативы не потребует никаких дополнительных расходов из государственного бюджета Украины или со стороны НБУ. Каждый год на замену изношенных испорченных денег планируется изготовление новых.
По его словам, себестоимость изготовления монет остается без изменений. Не будет и дополнительных затрат на вывод из оборота копеек. Потому что, в случае принятия нужных законодательных изменений, монеты под названием "копейка" не будут изыматься из обращения. Монеты "шаг" и "копейка" будут обращаться одновременно.
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